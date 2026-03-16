釜山包車輕旅　吃玩逛買一次滿足

文／七逗旅遊網 圖／喬瑞旅行社、shutterstock

臨海的釜山，近年成了韓國旅遊新寵！如果沒空規劃路線、不想轉車轉到頭暈，用最輕鬆的包車方式玩釜山，真的省事又自在。從釜山機場到住宿飯店、從景點到餐廳、購物商場，一路直達，不必拖著大包小包擠地鐵，戰利品再多也不怕，把時間與精力留著吃喝玩樂，才是度假該有的美好。

▲遊釜山，必搭超可愛的海岸列車。（圖／shutterstock）

海岸列車造型可愛、顏色繽紛，由舊鐵道改建而成，是海雲台觀光特區的亮點之一；沿著海岸線一路延伸，可以搭乘海岸列車，將東釜山的海景盡收眼底，是釜山熱門的打卡點。

▲小王子已成為甘川文化村的打卡熱點。（圖／喬瑞旅行社）

甘川文化村也是釜山必遊景點，階梯式住宅順著山勢鋪展，小巷像迷宮一樣延伸。這裡曾是韓戰時期避難居民落腳處，如今透過城市再生計畫，牆面彩繪與裝置藝術替老聚落注入新生命，站在與小王子並肩的觀景角落，整片藍色港灣就在眼前；獨特的魅力，就連韓綜《RunningMan》也曾來拍攝取景。

▲白淺灘文化村看海、追電影場景。（圖／shutterstock）

另一處貼近海岸的藝術聚落，就是白淺灘文化村。沿著山勢往下走，白牆小屋依傍海岸排列，這裡原是老街區，因整修與藝術家進駐而重獲新生，加上《正義辯護人》、《與犯罪的戰爭》多部電影來此取景而提升知名度。

▲海東龍宮寺背山面海，坐擁一片美景。（圖／喬瑞旅行社）

若想感受信仰與海景交融的震撼，就到海東龍宮寺。這座古寺背山面海，走過上百階石梯，即可看見面海而立的神像。海浪聲在耳邊迴盪，香火氣息隨風飄散，據說只要誠心祈願，願望便有可能得到回應。

▲慶州佛國寺古色古香，獲選入世界文化遺產。（圖／shutterstock）

以釜山為起點，也很適合安排一趟慶州小旅行。慶州是韓國的千年古都，2025年韓國APEC峰會就選在這兒舉行。走進佛國寺，千年石階與精巧石雕靜靜訴說新羅王朝的輝煌；在普門湖畔散步，山光水色映著四季變換；來到大陵苑，一座座圓弧古墳在草地上起伏，充滿厚重的歷史感；接著轉進皇理團路，老屋改建的咖啡館與小店鋪散發年輕氣息，古老與新潮，在慶州這座城市相容並存。

釜山的魅力，不只是風景，而是一種悠閒的氛圍。白天看海、遊村落、訪古寺，夜晚逛街、吃海鮮、喝咖啡，很適合用最輕鬆的包車方式，把山海與人情味一次收藏。

●推薦行程：

釜山包車輕旅五日

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