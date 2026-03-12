築地銀章魚燒2號店插雙連商圈　3/14前試營運「打卡送小菜」

▲築地銀章魚燒台灣2號店插旗雙連商圈。（圖／安永生活提供）

記者黃士原／台北報導

由安永生活代理的「築地銀だこ章魚燒（Tsukiji Gindaco）」，台灣第2間分店「雙連店」即日起試營運，3月15日正式開幕，品牌同步推出兩階段優惠活動，3月14日前打卡禮與熟客禮，開幕日起1個月內，單筆消費滿600元送酥炸鱸魚天婦羅1份。

築地銀だこ章魚燒在全球擁有超過550家門市，為日本規模最大的章魚燒連鎖品牌之一，在日本市場更發展出「銀角酒場」型態門市，將章魚燒與Highball結合，而靠近台北市林森北路的七條通的銀角酒場，從2005年開業至今已有20年了，是築地銀章魚燒在台灣的唯一分店。

▲安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權。（圖／安永生活提供）

安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權，今日宣布開設的首家據點，台灣第2間分店「雙連店」即日起試營運，3月15日正式開幕，店型保留銀角酒場DNA，以現點現做章魚燒與Highball為核心主軸，同時注入安永生活餐飲思維，新增台式湯品系列：蛤蜊鱸魚湯、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊雞湯，提高飽足感與餐食完整度。

▲蛤蜊鱸魚湯。（圖／安永生活提供）

銀角酒場－築地銀だこ雙連店即日起試營運，3月15日正式開幕，為慶祝開幕，品牌規劃雙階段優惠活動，即日起至3月14日為試營運暖身期間，打卡送限定小菜，單筆消費滿千元送章魚燒兌換券1張。3月15日至4月15日，單筆消費滿600元，贈送酥炸鱸魚天婦羅1份，三人（含）以上同行來店用餐，贈每人指定飲品1杯。

▲拉亞漢堡攜手超人氣IP「馬來貘LAIMO」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外，拉亞漢堡與人氣IP「馬來貘LAIMO」聯名，以黑芝麻為主角打造7款「黑白雙色」餐點以及4款聯名套餐，商品都有專屬包材，買套餐再送「貘生氣舒壓吐司」捏捏球，於門市消費也能以99元加購，活動今天起至5月4日限時開跑。

「拉亞漢堡X馬來貘」聯名餐點有7款，其中「芝麻厚切里肌芝加哥堡」淋滿特製黑芝麻醬，再搭配生菜、番茄，口感鹹甜，售價89元；「芝麻香蕉蛋餅」把台灣香蕉包進蛋餅中，結合黑芝麻醬，售價65元。

