ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈　3/14前試營運「打卡送小菜」

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲築地銀章魚燒台灣2號店插旗雙連商圈。（圖／安永生活提供）

記者黃士原／台北報導

由安永生活代理的「築地銀だこ章魚燒（Tsukiji Gindaco）」，台灣第2間分店「雙連店」即日起試營運，3月15日正式開幕，品牌同步推出兩階段優惠活動，3月14日前打卡禮與熟客禮，開幕日起1個月內，單筆消費滿600元送酥炸鱸魚天婦羅1份。

築地銀だこ章魚燒在全球擁有超過550家門市，為日本規模最大的章魚燒連鎖品牌之一，在日本市場更發展出「銀角酒場」型態門市，將章魚燒與Highball結合，而靠近台北市林森北路的七條通的銀角酒場，從2005年開業至今已有20年了，是築地銀章魚燒在台灣的唯一分店。

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權。（圖／安永生活提供）

安永生活去年取得築地銀だこ章魚燒台灣代理權，今日宣布開設的首家據點，台灣第2間分店「雙連店」即日起試營運，3月15日正式開幕，店型保留銀角酒場DNA，以現點現做章魚燒與Highball為核心主軸，同時注入安永生活餐飲思維，新增台式湯品系列：蛤蜊鱸魚湯、剝皮辣椒雞湯、蛤蜊雞湯，提高飽足感與餐食完整度。

▲築地銀章魚台灣2號店燒插雙連商圈。（圖／安永生活提供）

▲蛤蜊鱸魚湯。（圖／安永生活提供）

銀角酒場－築地銀だこ雙連店即日起試營運，3月15日正式開幕，為慶祝開幕，品牌規劃雙階段優惠活動，即日起至3月14日為試營運暖身期間，打卡送限定小菜，單筆消費滿千元送章魚燒兌換券1張。3月15日至4月15日，單筆消費滿600元，贈送酥炸鱸魚天婦羅1份，三人（含）以上同行來店用餐，贈每人指定飲品1杯。

▲拉亞漢堡攜手超人氣IP「馬來貘LAIMO」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝）

另外，拉亞漢堡與人氣IP「馬來貘LAIMO」聯名，以黑芝麻為主角打造7款「黑白雙色」餐點以及4款聯名套餐，商品都有專屬包材，買套餐再送「貘生氣舒壓吐司」捏捏球，於門市消費也能以99元加購，活動今天起至5月4日限時開跑。

「拉亞漢堡X馬來貘」聯名餐點有7款，其中「芝麻厚切里肌芝加哥堡」淋滿特製黑芝麻醬，再搭配生菜、番茄，口感鹹甜，售價89元；「芝麻香蕉蛋餅」把台灣香蕉包進蛋餅中，結合黑芝麻醬，售價65元。
 

關鍵字： 美食雲 築地銀 章魚燒

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【開罰扣照GG了】紅牌重機慢車道野蠻超車　擊落21歲騎士還肇逃

推薦閱讀

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

連假直飛紐西蘭「極光改運」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366