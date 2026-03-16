五星阿麗莎！北越下龍灣奢華船遊

文／七逗旅遊網 圖／喬瑞旅行社、shutterstock

▲阿麗莎五星級遊輪住一晚，體驗當代奢華之旅。（圖／喬瑞旅行社）

北越旅遊最大亮點，莫過於獲選為世界遺產的下龍灣，搭乘豪華遊輪巡航賞景，就像置身「海上桂林」一樣夢幻。轉往越南首都河內，穿梭於百年教堂、還劍湖、三十六古街，更能體驗融合了法越文化的獨有風情。

▲下龍灣景色媲美「海上桂林」，被列為新世界七大奇景與世界自然遺產。（圖／shutterstock）

想要慢遊下龍灣，優閒感受晨昏之美？跟著阿麗莎豪華五星級遊輪，展開二天一夜航程，可說是絕佳首選！船上提供細緻的服務，觀景餐廳及酒吧呈獻美味餐飲，還有泳池、健身房、SPA設施，並以精心策劃的遊程，打造獨一無二的專屬體驗。

▲不用出房門，遊輪窗景就像流動山水畫一樣美。（圖／喬瑞旅行社）

航行途中，經典名景依序登場。登上TI TOP英雄島，可挑戰階梯登高，在涼亭遠眺360度海景，也能回到沙灘踏浪戲水。走進驚訝洞，天然雕琢而成的鐘乳石與石筍景觀，令人嘖嘖稱奇。海面上還有造型奇趣的鬥雞島、香爐石與狼狗石，彷彿漂浮的天然雕塑，怎麼拍都好看。

▲在遊輪上，體驗越式春捲現包現吃的樂趣。（圖／喬瑞旅行社）

若想換個角度看風景，可以搭乘女皇雙層纜車，緩緩升空時，海灣在腳下展開，島嶼像灑落海面的棋子，透明車窗外，盡是遼闊與壯麗。或者，也可登上太陽之眼摩天輪，隨著高度上升，城市與海灣交織成一幅立體畫卷；不同時間、每一次旋轉，都像重新認識一次下龍灣。

▲從女皇雙層纜車，俯瞰下龍灣美景。（圖／喬瑞旅行社）

離開海岸線，來到陸龍灣，小河蜿蜒穿過群山與田園，石灰岩奇峰倒映水面，沿途景色綺麗，媲美「陸上下龍灣」。繼續走進長安生態保護區，乘小舟穿越洞穴與河道，光影在岩壁間流動，又似進入一座露天的地質博物館。

看遍了下龍灣、陸龍灣、長安生態保護區的石灰岩自然奇景，也不能錯過河內的人文風情。沿著還劍湖，像當地人一樣散步、聊天；穿梭三十六古街，老屋與小店藏著歲月故事；在巴亭廣場與胡志明陵寢感受歷史重量，遠望鵝黃色的總督府優雅佇立。此外，也別忘了走進劇場欣賞水上木偶戲，這可是越南國寶級的傳統文藝表演。

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北越五星遊輪五日

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