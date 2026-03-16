超值遊峇里　親子共譜海洋奇緣

文／七逗旅遊網 圖／Marine Safari Bali

想找一趟大人放鬆、小孩放電的海島假期？現在不用花大錢，也能把峇里島玩得難忘又精彩！

▲印尼首座水下劇場餐廳，體驗沉浸式晚餐秀。

嶄新亮相的「峇里島海洋探險樂園（Marine Safari Bali）」，位在「峇里島野生動物園（Taman Safari Bali）」園區內，是印尼首座結合海洋生態與野生動物保育概念的主題園區，從熱帶雨林、河口濕地到蔚藍深海，一路展開像地球百科般的探索旅程。

▲一臉呆萌的水豚，模樣超可愛！

這裡最迷人的，不只是「看」，而是貼近。俏皮的海獅在水中旋轉跳躍，濺起晶亮水花；聰穎的海豚優雅躍出水面，與觀眾默契互動；人氣滿點的水豚慵懶地曬著太陽，一臉淡定療癒全場。觸摸池旁，孩子小心翼翼地伸出手，輕觸海星與海參，從指尖感受海洋生命的溫度。透過近距離觀察與互動體驗，大人也會在不知不覺中，找回久違的童心與好奇。

▲一定要來跟洪堡企鹅打招呼、拍合照唷！

園內重頭戲「瓦魯納秀（Varuna Show）」更是顛覆想像！走進印尼首座水下劇場餐廳，巨型透明水族箱就在身旁，整個劇場以藍色調為主，牆面還有海洋元素裝飾，表演結合魔幻、燈光、音樂與特技，還有美人魚表演，讓人看得目不轉睛，驚奇又有趣；讓用餐不再只是味蕾享受，更變成了一場沉浸式感官盛宴。另一齣「帕查瑪雅秀（Pachamaya）」，則把舞台拉回熱帶雨林深處，鼓聲撼動人心，舞者以奔放姿態，述說人與自然的古老連結，原始而動人。

▲指尖輕觸海星的瞬間，關於海洋的想像忽然變得真實。

當然，來峇里島不只能玩樂園。轉往烏布，可以感受皇宮與藝術村落的優雅氣息，或體驗蠟染手作的細膩工藝；想要來點刺激，就到溪谷挑戰激流泛舟，把笑聲留在浪花裡。再以經典的LULU SPA或熱石按摩，讓熱帶香氣與專業手技撫平一整天的疲憊。

一趟14,990元起的精省預算，就能收穫海洋奇觀、與動物互動、體驗傳統文化，暢享放鬆時光，峇里島儼然成為親子遊的熱門出國首選。

●推薦行程：

峇里島海洋奇緣五日 14,990元起

https://nonotour.com.tw/tour/demo1-4/

●更多資訊：

喬瑞旅行社

FB：https://www.facebook.com/profile.php?id=100086298041999

IG：https://www.instagram.com/nonotour1688

Line：https://lin.ee/gOVGIF0

官網：https://nonotour.com.tw/