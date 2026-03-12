蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」　老闆：別客氣、但不要打包

▲蘆洲七號麵線今日起開放讓客人自由夾取香菜。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

香菜控看過來！蘆洲七號麵線今日起店裡的香菜，直接開放讓客人自由夾取，想吃多少就夾多少，老闆還說「不要客氣」，但不要偷偷打包。

麵線是台灣街頭常見的小吃，除了主角大腸、蚵仔之外，一定會放上提升香氣並解膩的香菜。位於捷運三民高中站附近的蘆洲七號麵線，由於老闆的父親自己種植許多香菜，近期進入採收期，因此今日起店裡的香菜，直接開放讓客人自由夾取，想吃多少就夾多少。不過老闆小小請求，不要偷偷打包。

▲▼香菜放在一個小菜籃，可以無限自由取用。（圖／記者黃士原攝）

香菜可以自由夾取果真吸引許多老饕上門，老闆透露，今天早上7點才營業，但還未開門就有人在店面外面排隊等候，來客數是過去的2倍，由於假日生意還會更好，父親供應的香菜可能就會用完，喜歡香菜的人，要把握這幾天。

▲蘆洲七號麵線店面。（圖／記者黃士原攝）

▲蘆洲七號麵線菜單。（圖／記者黃士原攝）

蘆洲七號麵線釋出香菜無限取用消息後，吸引許多人在臉書粉專留言，有人說開玩笑的說「香菜一碗，不要加麵線」、「我會衝著那香菜去吃」、「為了香菜衝一波」、「香菜好棒，可以最上層鋪滿看不到麵線」。

蘆洲七號麵線店裡供應雙腸麵線、豬肚麵線、花枝麵線、肉羹麵線、貢丸麵線及清麵，除了清麵線小碗35元、大碗45元外，其他都是小碗55元、大碗70元。店裡內用份量是外帶的近2倍，建議食量不大可以點小碗即可。

▲鰻魚飯名店「肥前屋」原址復活。（圖／記者黃士原攝）

另外，熄燈7個月後的鰻魚飯名店「肥前屋」原址復活，昨日開始試營運，午餐、晚餐分別於11:15、17:15開始發放號碼牌，各發放100張，1人限領取1張號碼牌，不限內用或外帶，1張可點蒲燒鰻重（大）1份或蒲燒鰻重（小）2份，採現場候位，不提供訂位服務。試營運期間為限定菜單，餐點售完為止。

▲蒲燒鰻重（大）每份580元，漲價100元。（圖／記者黃士原攝）

業者也同步公布菜單，蒲燒鰻重（大）每份580元，蒲燒鰻重（小）每份300元，比較歇業前價格，鰻重（大）調漲100元，鰻重（小）調漲50元。另外也供應牛丼、豬排定食、天婦羅定食、生魚片、烤鰻肝、鰻骨仙貝。