春日泡湯賞花去！住晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」　加購高鐵票75折

▲晶泉丰旅以「春日甦醒」為靈感，推出「春漾．初綻」2天1夜與3天2夜住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

春天到飯店泡溫泉、農園賞海芋。隸屬於晶華國際酒店集團的溫泉品牌晶泉丰旅，今年以「春日甦醒」為靈感，推出「春漾．初綻」2天1夜與3天2夜住房專案，結合果乾飲、祈福手作與賞花體驗，雙人成行每晚5,336元起，透過官網訂房加購高鐵車票，5月底前入住可享75折起優惠。

▲北投晶泉丰旅客房設計融合簡約與自然元素，房內白磺泉浴池讓旅人隨時享受泡湯。（圖／業者提供）



「春漾．初綻」以春日甦醒為靈感，讓住宿不只是停留，而是一段能延續至日常的生活提案。入住贈送象徵春日綻放的「花漾果乾水組」，共有「綜合野莓」與「棗香福圓」兩款時令風味，可在泡湯前以一杯果香揭開假期序幕。

▲走訪陽明山竹子湖花谷海芋園，在盛開花田中，感受山城風光。（圖／業者提供）



若預訂3天2夜行程，還可加碼體驗賞花遊程與祈福手作。位於北投的北投晶泉丰旅攜手花谷海芋園，提供雙人入園、下午茶及伴手禮，旅人可漫步於陽明山海芋田花海中，感受層層綻放的春日景致。至於礁溪晶泉丰旅，則結合金車礁溪蘭花園附設動植物生態館行程，帶旅客探索熱帶植物景觀與動物餵食體驗。

▲三天兩夜專案加贈「初春注連繩」手作體驗，以編織祈福小物為旅程留下紀念。（圖／業者提供）



戶外行程結束後，旅人還能回到飯店參加「初春注連繩」手作體驗。注連繩源自日本文化，象徵淨化與祈福，在專注編織的過程中沉澱思緒，將旅程中的祝願凝結為一件可收藏的生活小物，將旅途的記憶延續至日常生活。房價方面，北投晶泉丰旅2天1夜8,645元起、3天2夜13,680元起；礁溪晶泉丰旅2天1夜5,336元起、3天2夜9,976元起（以上均含稅），專案即日起至5月底開放預訂與入住。

▲▼北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）



此外，北投大地酒店則推出周年優惠活動，即日起至4月30日祭出「住一晚、第二晚或第二間半價」住房專案。以館內奇岩客房為例，單晚房價11,111元起，包含雙人入住、迎賓飲料及早餐；若加訂第二晚或第二間客房，可享半價5,555元優惠，兩晚合計16,666元。

入住旅客可獲館內餐廳北投奇岩一號1,111元餐飲抵用券，單筆消費滿2,000元即可折抵，並須於入住期間一次使用完畢。住房期間亦可使用館內特色雪景大眾風呂，在北投白磺泉的溫潤泉水中放鬆身心，享受春日溫泉度假的悠閒氛圍。