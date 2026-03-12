京都市公車推「觀光客價」最快明年實施　票價最高漲近7成

▲京都市公車示意圖。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

為因應觀光客大量湧入帶來的交通壓力，京都市宣布將調整公車票價制度，最快於2027年導入「市民優先運賃」，屆時新制度實施後，將依乘客身分區分票價，市民可享較低票價，外地旅客則適用調漲後的票價。

目前京都市公車票價為均一價230日圓，未來計畫京都市民搭乘享200日圓，非京都市民（包括外國旅客）搭乘票價為350至400日圓，最高漲幅近7成，希望透過票價差異，調整因觀光需求帶來的交通壅塞情形。

京都市指出，在物價上漲與人力不足等因素影響下，維持公車路線網與交通服務的營運壓力持續增加，透過依乘客屬性調整票價負擔，希望能在確保交通服務持續運作的同時，也提升市民使用公共交通的便利性。

▲日本姬路城今年開始實施差別票價制度。（圖／取自免費圖庫Photo AC）

而日本國寶「姬路城」從今年3月1日起已開始實施差別票價制度，外縣市或外國遊客入城費從原本的1000日圓調漲為2500日圓，姬路市民則維持1000日圓，18歲以下可享免費入園。當地政府表示，預計調整價格每年可增加10億日圓收入，將用來維護古蹟。

