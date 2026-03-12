ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

▲▼「KUNG FU TEA功夫茶」推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

▲功夫茶推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「KUNG FU TEA功夫茶」推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」，3月16日起上市，當天金穀蕎麥茶買1送1。CoCo也有「擂擂穀麥奶茶」及「茉香凍奶綠」2款新品，3月18日起陸續販售，且祭出買1送1、2杯99元優惠。

▲▼「KUNG FU TEA功夫茶」推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供）

▲2款飲品喝得到蕎麥奶蓋。

功夫茶「金穀蕎麥系列」以烘焙蕎麥為主推出5款飲品，包括純茶「金穀蕎麥茶（售價45元）」；加入奶精及鮮奶的「金穀蕎麥奶茶（售價65元）」、「金穀蕎麥鮮奶（售價70元）」；還有「蕎麥奶蓋茶」及「蕎麥奶蓋綠茶」，把蕎麥製成細緻奶蓋分別搭配蕎麥茶和翠玉綠茶底，皆為75元。

新品上市，3月16日至20日享「金穀蕎麥茶買1送1」，每人限購2組；3月21日至31日「金穀蕎麥鮮奶」、「金穀蕎麥奶茶」則推每杯現折10元。

▲▼CoCo推出2款新飲品「擂擂穀麥奶茶」、「茉香凍奶綠」。（圖／CoCo提供）

▲▼CoCo推出2款新品「擂擂穀麥奶茶（上）」、「茉香凍奶綠（下）」。（圖／CoCo提供）

▲▼CoCo推出2款新飲品「擂擂穀麥奶茶」、「茉香凍奶綠」。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo也宣布推出2款新飲品，「擂擂穀麥奶茶」以含有14種穀物的客家擂茶及日安大麥，結合奶茶，每杯60元，18日上市當天再享「買1送1」優惠，須於官方LINE領券或都可訂線上點單自取即享優惠，糖度、溫度可任選。

3月19日再開賣「茉香凍奶綠」，選用茉莉奶綠結合茉香茶凍，每杯60元，上市當天同步加入2杯99元活動選項中，可享任選2杯只要99元。

關鍵字： 美食情報 美食雲 KUNG FU TEA功夫茶 CoCo 買1送1

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

出關怕吵到小朋友睡覺！　陳傑憲請球迷「小聲點」

推薦閱讀

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

京都市公車推「觀光客價」最快明年實施

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

晶泉丰旅「賞海芋＋果乾水」春日專案

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

連假直飛紐西蘭「極光改運」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」

登山客能量補給站！大坑步道10元魚丸湯

亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

「亞洲50最佳餐廳」公布No.51-100延伸榜單

全球首座「Minor Reserve」酒店在巴西

全聯11款日系廚電換購「最低35折」　

新北推35項春季活動　可躺平淡江大橋

築地銀章魚燒2號店插雙連商圈

平溪支線深度遊！無人車站找秘境咖啡

功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

蘆洲七號麵線「香菜開放自由夾取」

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366