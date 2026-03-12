功夫茶「金穀蕎麥系列」買1送1　CoCo兩款新品限時優惠

▲功夫茶推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」。（圖／KUNG FU TEA功夫茶提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲「KUNG FU TEA功夫茶」推出全新無咖啡因「金穀蕎麥系列」，3月16日起上市，當天金穀蕎麥茶買1送1。CoCo也有「擂擂穀麥奶茶」及「茉香凍奶綠」2款新品，3月18日起陸續販售，且祭出買1送1、2杯99元優惠。

▲2款飲品喝得到蕎麥奶蓋。

功夫茶「金穀蕎麥系列」以烘焙蕎麥為主推出5款飲品，包括純茶「金穀蕎麥茶（售價45元）」；加入奶精及鮮奶的「金穀蕎麥奶茶（售價65元）」、「金穀蕎麥鮮奶（售價70元）」；還有「蕎麥奶蓋茶」及「蕎麥奶蓋綠茶」，把蕎麥製成細緻奶蓋分別搭配蕎麥茶和翠玉綠茶底，皆為75元。

新品上市，3月16日至20日享「金穀蕎麥茶買1送1」，每人限購2組；3月21日至31日「金穀蕎麥鮮奶」、「金穀蕎麥奶茶」則推每杯現折10元。

▲▼CoCo推出2款新品「擂擂穀麥奶茶（上）」、「茉香凍奶綠（下）」。（圖／CoCo提供）

另外，CoCo也宣布推出2款新飲品，「擂擂穀麥奶茶」以含有14種穀物的客家擂茶及日安大麥，結合奶茶，每杯60元，18日上市當天再享「買1送1」優惠，須於官方LINE領券或都可訂線上點單自取即享優惠，糖度、溫度可任選。

3月19日再開賣「茉香凍奶綠」，選用茉莉奶綠結合茉香茶凍，每杯60元，上市當天同步加入2杯99元活動選項中，可享任選2杯只要99元。