台中松露控必存清單！改良版可頌肉夾饃、牛肝菌鍋香氣超濃郁

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撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

身為重度松露愛好者，這篇台中松露料理懶人包你一定要收藏！台中現在不只有高級法式餐廳才吃得到松露，這座美食之都早已將這份「廚房鑽石」融入到各種創意料理中！從吸飽濃郁醬汁的黑松露燉飯，到淋上厚厚松露醬的金黃薯條，甚至連暖胃的火鍋牛奶湯底都能與松露完美合體。此外，還有滑嫩細緻的松露蒸蛋、香氣噴發的松露炒飯，以及讓人驚喜的松露可頌堡呢！

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很秋鍋物

這道湯底簡直是火鍋界的法式料理！松露牛肝菌鍋以雪白湯頭為基底，散發著誘人的奶香味，香氣層次豐富且不膩口，加入那一匙黝黑發亮的奢華松露醬後，鍋內瞬間瀰漫出強烈而高級的松露香氣。這種「一鍋雙饗」的質感體驗，讓吃火鍋也能擁有一場充滿儀式感的法式味蕾饗宴，另外松露醬也可以沾著肉品享用更增添風味。（繼續閱讀）

很秋鍋物

地址：台中市西區向上路一段465號

電話：04－24755222

時間：11：30～23：30

沐食堂

師傅功力了得，炒飯炒得粒粒分明，完全不油膩，每一口都能吃到蛋香與松露獨特的濃郁香氣！鹹香適中，真的會讓人忍不住一口接一口停不下來，滿滿的松露均勻分布在米飯間，這份量給得非常有誠意。（繼續閱讀）

沐食堂

地址：台中市西區民權路283號

電話：0976－217066

時間：平日11：00～21：00（周日公休）

松露肉夾饃

打破大家對肉夾饃的刻板印象，捨棄傳統硬脆餅皮，改用奶香濃郁的香酥可頌，口味上更是大膽挑戰極致奢華，推出紅麴爌肉與醬燒牛肉，再加入法式松露醬，將台式家常與法式美味完美結合，是市場裡的隱藏版精品級小吃！（繼續閱讀）

松露可頌肉夾饃

地址：台中市東區十甲路470號（攤位I17）

時間：15 ：00～18：30（周一店休）

參元豚研究所

將現炸薯條淋上松露醬，薯條爽脆不油膩，搭配松露醬，多了濃郁的松露香氣，讓人一口接一口停不下來。（繼續閱讀）

參元豚研究所

地址：台中市大里區永隆路567號

電話：04－24060222

時間：平日11：30～14：00；17：00～20：30；假日11：30～14：30；17：00～20：30

打盹Nap&knife

松露控們快看過來！打盹Nap&knife的松露奶油嫩雞燉飯你一定會愛上，還沒入口就能感受到松露香氣撲鼻，米飯燉煮得非常入味，每一口都伴隨著濃郁的松露香氣，裡頭的雞肉也是採用鮮嫩多汁的雞腿肉喔！（繼續閱讀）

打盹Nap&knife

地址：台中市西區明義街9號

電話：04－23280050

時間：11：30～15：00；17：00～21：00

禾蒔鉄板料理

這裡的茶碗蒸是松露蒸蛋，蒸蛋質地細緻滑嫩，入口即化，柔和的蛋香融合松露的濃厚香氣，口感綿密卻不膩口。（繼續閱讀）

禾蒔鉄板料理

地址：台中市西屯區西屯路二段56號

電話：0966－118441

時間：11：00～14：00；17：00～20：30（周三店休）

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