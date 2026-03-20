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內用小菜無限續！台中鑊氣蛋炒飯一盤三吃　雙拼蔥爆牛只賣120

糖糖's 享食生活

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♥記錄美食的一點一滴，分享生活中的小確幸♥

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳品勻

台中北區永興街美食林立，但有一間店總是能讓在地老饕與學生族群心甘情願排隊，那就是以高CP值著稱的陽光現炒館，現已改名為「陽光炒飯家族」，這裡的炒飯不僅份量驚人，內用還能享滷豆干免費吃到飽，難怪能成為學生族群與老饕們私藏的口袋名單。

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位置
陽光炒飯家族座落於美食一級戰區的北區永興街上，鄰近台中中正公園、親親戲院，店面外觀雖平實，但上方醒目的木質招牌寫著大大的「陽光炒飯家族」，讓人一眼就能認出。最吸引目光的，莫過於玻璃門上那塊鮮紅耀眼的「內用豆干免費」告示。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

環境
店內環境比想像中更有設計感，空間採簡約的工業風設計，灰色系的牆面點綴著錯落的紅磚裝飾，搭配溫暖的木質桌椅，營造出一種像家一樣的放鬆氛圍。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

菜單

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

小菜免費吃到飽
最讓大家瘋狂的絕對是店內提供的免費小菜無限吃到飽。雖然是贈送的，但店家一點也不馬虎，光是看到自助區那一盆滷得油亮入味的滷豆干與滷白蘿蔔，誠意直接拉滿！

►人氣豆干： 切成小方塊狀的豆干，孔隙中吸飽了滷汁，口感彈牙且帶有濃郁鹹香，許多熟客一坐下就是先裝滿滿一盤。
►清甜蘿蔔： 滷蘿蔔同樣是隱藏版亮點，白蘿蔔被滷得透亮，保有水分之餘更帶有食材原始的清甜感。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

蔥爆牛肉蛋炒飯 120元
除了基本款炒飯，陽光炒飯家族最受歡迎的莫過於將現點現炒的熱炒與蛋炒飯完美結合的創意組合。這次點的蔥爆牛肉蛋炒飯，上桌時就能感受到其驚人的份量，店家巧妙地將熱炒與炒飯分開放置，讓饕客能享受到「一盤三吃」的樂趣。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

單吃炒飯較為清淡
第一吃，品嚐金黃蛋炒飯，先單吃一口蛋炒飯，感受那份乾爽且粒粒分明的口感。炒飯本身帶著淡淡的蛋香與火候薰陶出的鑊氣，沒有過多調味，平時吃重口味的朋友可能會覺得有點清淡。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

吃出台式熱炒感
接下來第二吃，品嚐一旁的蔥爆牛肉，牛肉絲與蔥段、豆芽、紅蘿蔔絲大火快炒，醬汁濃郁鹹香，牛肉軟嫩入味，充滿了台式熱炒的豪邁感。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

炒飯拌入鹹香醬汁
第三吃，最後將熱炒的鹹香醬汁與牛肉直接拌入炒飯中一同享用。濕潤的醬汁包裹住分明的米粒，每一口都吃得到豐富的配料，飽足感與滿足感瞬間爆表，這種「現炒加蛋炒飯」的獨特吃法，不僅打破了傳統炒飯的單調，更讓喜歡重口味與追求飽腹感的食客們欲罷不能。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

干炒牛肉河粉 120元
這道干炒牛肉河粉也是許多老饕必點菜色，這道餐點同樣展現了店家大火快炒的功力，一上桌就能聞到濃郁的醬焦香氣，這就是所謂的「鑊氣」。河粉被炒得色澤均勻，吃起來Q彈有勁，完全不會過於軟爛。裡面大方加入了牛肉片、雞蛋、綠色蔬菜、洋蔥與紅蘿蔔絲，炒得非常入味，不過整體吃起來稍微偏鹹了一些些。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

酸辣湯 50元
這碗酸辣湯的賣點就在於其豐富的配料，隨便用湯匙一撈都是滿滿的驚喜，湯頭裡加入了大量的嫩肉絲，搭配金針菇、蛋花、紅蘿蔔絲與白菜，湯頭的勾芡適中，不會過於濃稠，口感滑順，整體喝起來偏酸偏辣。

▲▼陽光炒飯家族。（圖／部落客糖糖’s 享食生活授權提供）

用餐心得
整體而言，「陽光炒飯家族」展現了台中平價美食的強大實力。從一盤三吃的創意蔥爆牛肉炒飯，到鑊氣十足的干炒牛肉河粉與料多實在的酸辣湯，每一道都能感受到店家的用心。最讓人印象深刻的莫過於那份對客人的大方，內用滷豆干、滷蘿蔔無限供應，這不僅是美味的延伸，更是一種在地的人情味。

陽光炒飯家族

地址：台中市北區永興街145號
電話：04－22310817
營業時間：平日11：00－13：30、17：00－20：30；假日11：00－14：00、17：00－20：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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