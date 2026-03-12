豪斯登堡看米飛兔慶典+鬱金香花海　福音戰士設施4月登場

▲豪斯登堡打造日本最大米飛兔慶典。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

位於日本長崎縣的歐風主題樂園「豪斯登堡」從今年春天起推出一系列特色活動，包括超可愛的米飛兔慶典、鬱金香花海，在4月24日更有全新《新世紀福音戰士》主題遊樂設施啟用，搭配高達3層樓的「天空旋轉木馬」，以及結合音樂、水舞與煙火的夜間演出「光之盛宴」，讓旅客從早玩到晚都不無聊。

▲米飛兔花卉庭園。

日本最大規模「米飛兔慶典」 超好拍夢幻小鎮、花卉庭園

園區從即日起至6月28日推出日本最大規模的米飛兔主題活動「米飛兔慶典」，活動延續園區內既有的「米飛兔夢幻小鎮」，也新增「米飛兔花卉庭園」，以春季花卉結合角色打造拍照空間。

活動期間最不能錯過的就是「米飛兔與朋友們的慶典遊行」及舞台表演「miffy與melanie的春日幸福秀」，還有期間限定主題餐點與周邊商品讓粉絲帶回家。

▲▼鬱金香花海也不能錯過。

花之慶典看夢幻鬱金香花海、玫瑰園

每年春季登場的「花之慶典」也是園區代表性活動之一。園區在春季以鬱金香花海揭開序幕，在4月還能看得到原創鬱金香品種「豪斯登堡」；5月中旬則由玫瑰接力綻放，遊客可沿著園內「花卉道路」散步賞花，欣賞歐式街景與運河景觀。

▲▼還有高達3層樓的「天空旋轉木馬」，以及結合音樂、水舞與煙火的夜間演出「光之盛宴」。

最新設施《新世紀福音戰士》8K飛行劇場4月開幕

全新遊樂設施「新世紀福音戰士・飛行劇場 - 8K -」將於4月24日開幕。該設施為日本首次導入8K LED影像的飛行劇場型遊樂設施，透過180度大型螢幕播放8K影像，並結合座椅動作、風、聲音與震動效果，呈現與使徒戰鬥的場景。

配合設施開幕，園區也規劃以「迎擊要塞都市 豪斯登堡」為概念，推出集章活動、夜間表演、主題餐飲與周邊商品等相關內容。

