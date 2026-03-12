亞尼克「脆皮黑巧克力生乳捲」回歸　辻利茶舗推5款全新櫻花甜點

▲亞尼克「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」回歸。（圖／亞尼克提供）

記者蕭筠／台北報導

蛋糕專賣店亞尼克宣布，厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲重新上市並成為常態商品，但每日仍限量200條。辻利茶舗即日起迎來「櫻花祭」，推出5款全新系列甜點，抹櫻拿鐵、抹櫻巴斯克與櫻花冰心大福同步回歸。

亞尼克「厄瓜多爾脆皮黑巧克力生乳捲」以單一產區豆種「71%厄瓜多爾黑巧克力」製成，於特黑泡芙蛋糕外層淋上杏仁黑巧克力並點綴金粉，再捲入北海道奶霜、厄瓜多爾黑巧克力慕斯內餡，每條699元，全台每日限量200條，同時改為常態販售。

▲辻利茶舗春季限定「櫻花祭」開跑。（圖／辻利茶舗提供）

另外，辻利茶舗春季限定「櫻花祭」也於今日開跑，共推出5款新品及3款回歸品，期間限定、售完為止。

新品有「春日花見慢享套餐」，內含春櫻莓果霜淇淋、抹櫻巴斯克、櫻花水信玄餅及白玉串，搭配梅之白御抹茶、輕抹茶、小倉煎茶、炒立焙茶或松印玄米茶等茶飲5選1，優惠價499元，A13門市獨家販售。

還有「春櫻莓果霜淇淋」用日本國產櫻漬鹽搭配酸甜莓果製成，提供杯裝、甜筒裝選項，售價130元；「經典白玉百匯（櫻花）」售價175元、「辻利蕨餅百匯（櫻花）」售價185元與「辻利冰沙漂浮（櫻花）」內用限定售價185元。

回歸品項有「櫻花冰心大福」4入售價315元、「抹櫻巴斯克」6吋特價849元／切片170元，以及「抹櫻拿鐵（冷／熱）」售價170元。