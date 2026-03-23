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開箱韓國炸雞界精品！合作安成宰研發「墨西哥辣椒美乃滋」

飛天璇的口袋

飛天璇的口袋 飛天璇

我用輕鬆的筆調紀錄我生活中的吃喝玩樂與喜怒哀樂⋯

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

撰文攝影／飛天璇的口袋、整理／實習記者陳品勻

韓國的炸雞文化真的是多年來歷久不衰，每隔一陣子就會有新的明星品牌出線，「Puradak Chicken」據說是韓國炸雞界的精品，沒想到這次有機會可以吃到！「Puradak Chicken」和一般炸雞店不一樣的是，他們家的炸雞是先烤、後炸、再拌醬，步驟比一般的炸雞來得繁瑣一點，其中最經典的就是「黑蒜炸雞」了。

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▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

▲最近和韓國米其林三星主廚安成宰合作了新口味「墨西哥辣椒美乃滋」。這也是他本人所親自研發調製的！

在韓國有多家分店
因為是連鎖炸雞品牌，在韓國有很多分店，大家就看哪一間近就吃哪一間。目前是IU代言，之前也和「黑白大廚」第一季冠軍「拿坡里美味黑手黨」權聖晙主廚合作過「拿坡里辣味奶油炸雞」。

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

全黑質感包裝盒
這次抵達釜山的第一天，就已經請飯店幫我們叫了炸雞外送在等我們了。當天抵達飯店已經晚上10點左右，而且也懶得出門了，覺得吃炸雞外送正好！包裝盒很有質感！是全黑的，真的有一種精品的感覺。

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

▲除了炸雞之外還有附醃蘿蔔和辣椒醬。

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

▲新口味是墨西哥辣椒美乃滋口味，炸雞在下面，上面除了墨西哥醬、美乃滋還有麵包丁。

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

奶香濃郁、辣味涮嘴
醬汁蛋黃醬加酸奶油和生奶油一起製成，吃起來奶香氣會比較濃郁，不過也相對有點顯膩。可能為了平衡奶醬的油膩感，所以裡面還有很多的墨西哥辣椒，我覺得辣度還滿高的！另外可能因為我本身就不嗜辣，覺得辣椒醬也是很辣，這樣搭配起來口味還滿重的。

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

▲▼Puradak Chicken。（圖／部落客飛天璇的口袋權提供）

心得
可能因為是三星主廚安成宰研發的關係，所以我們的期待也很高，不過吃完會覺得好像沒有一般口味炸雞來得那麼順口。最近有到韓國旅行的朋友，有興趣的可以試試，不過網友好像推薦「Puradak Chicken」的炸雞還是經典黑蒜是最好吃的。

Puradak Chicken

地址：韓國釜山494 Jwadongsunhwan-ro, Haeundae-gu, Busan
營業時間：16：00－23：00（周一公休）

飛天璇
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