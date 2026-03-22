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板橋40年排骨飯老店！先炸後滷飽吸濃郁醬汁　內用湯品喝到飽

DARREN蘋果樹

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Darren蘋果樹(阿樹いっき)我是桃園部落客喜歡美食、旅遊、美酒和廟宇文化。2019年桃園上好攤評審，從無名小站開始寫文至今累積4000篇以上文章。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

撰文攝影／Darren蘋果樹旅遊玩樂誌、整理／實習記者陳品勻

「蔡家排骨飯」位在新北板橋福德市場，在地開了超過40年的板橋排骨飯推薦，是許多板橋人從小吃到大的便當店，我會知道也是在地同學跟我說，這裡的控肉飯以及排骨飯是招牌必點，每到中午用餐時間，門口總是排滿附近上班族以及在地居民，不少人都是專程來外帶便當，這次就帶大家來看看這間府中美食便當店，被許多在地人推薦的板橋老字號便當店到底有什麼吸引力。

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▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

在哪裡？
出捷運府中站走過來大約10分鐘左右，出府中站往林家花園方向走，騎機車來的話，在路邊或者附近巷子能找到停車格，開車建議停在府中商圈停車場，再步行過來吃。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

營業時間
營業時間是10：30至19：30，每周一公休，通常中午時段生意最好，很多人都是專程來外帶便當，如果太晚來，有些熱門品項像控肉飯偶爾會提前賣完。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐環境
到了中午時段，門口很容易就會出現排隊人潮，附近的上班族、居民都會來買便當，內用也有提供座位，他們家的翻桌速度算快，不過很多人還是習慣直接外帶回家吃。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

菜單
價格算是非常親民，排骨飯、焢肉飯都是95元，還附三樣配菜，另外還有筍絲、滷蛋、油豆腐等小菜可以單點，最佛心的是，這裡提供味噌湯以及紫菜湯免費喝到飽。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

滷汁香氣四溢
在點餐時，可以看到老闆現場忙著裝便當，排骨是先炸再滷，因此外層帶著炸過的香氣，再吸收滷汁的鹹香味。這裡的焢肉則是在滷鍋裡慢慢燉煮，整鍋滷汁香氣非常濃郁。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

排骨飯
我這次來當然要先試試看招牌的排骨飯，排骨尺寸不小，整塊排骨鋪在白飯上，看起來就很有份量，咬下去可以感受到排骨肉香很明顯。因為先炸再滷，所以外層帶一點鹹香，整體口感帶點嚼勁，搭配白飯吃很剛好，底下配菜是筍絲以及高麗菜，味道很家常很下飯路線。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

焢肉飯
除了排骨飯，我還單點了一塊焢肉，焢肉滷到非常入味，肥肉幾乎入口即化，瘦肉也不會乾柴，對我來說等於雙主菜，搭配我點了排骨飯配菜一起吃很有爽度。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

油豆腐
油豆腐也是很多人會順手加點的小菜。油豆腐吸滿滷汁，咬下去會有淡淡的滷香味，搭配便當一起吃其實很剛好。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

用餐心得
「蔡家排骨飯」很有在地味道的板橋便當老店，排骨飯以及焢肉飯都很古早味，不虧是在地人分享的板橋排骨飯推薦，府中美食清單再加一值得試試。

▲▼蔡家排骨飯。（圖／部落客Darren蘋果樹旅遊玩樂誌授權提供）

蔡家排骨飯

地址：新北市板橋區福德街30號
電話：02－29681320
營業時間：10：30－19：30（周一公休）

DARREN蘋果樹(阿樹いっき) 我是桃園部落客喜歡美食旅遊美酒廟宇文化
*現有經營部落格《DARREN蘋果樹旅遊玩樂誌》粉絲專頁

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