沙鹿「森林療癒Villa Resort」2028開幕　享私人泳池、遠眺夕照

▲雲品國際將在台中打造全新森林隱逸療癒Villa Resort。（圖／雲品國際提供）

記者蔡玟君／綜合報導

雲品國際宣布，與深耕台中逾28年的知名建商「德光建築機構」合作，將於台中沙鹿區大肚台地共同開發全新森林隱逸療癒Villa Resort，規劃結合頂級住宿、粵菜美饌與絕美海景的嶄新旅宿地標，預計2028年完工啟用。

看好近年身心靈療癒成為國際旅遊市場新趨勢，雲品國際規劃以差異化策略推出旅宿產品。此次在台中打造設有森林景觀保護區的「森林隱逸療癒Villa Resort」，導入澳洲「叢林現代主義（Bush Modernism）」的設計思考方式，採取「建築消隱」策略，透過低彩度的外觀材質，使建築成為地景的一部分。

空間則透過大面幅落地玻璃虛化室內外邊界，將森林綠意與光影流動無縫引入室內。每間別墅皆能享受全景式的自然浸潤體驗，配置專屬露台與半戶外生活區，亦可在私人泳池畔近距離聆聽森林脈動。

▲▼旅客能遠眺濕地夕陽。（示意圖／紫色微笑提供）

此外，旅客更能於專屬露台、客房中遠眺台灣海峽壯麗景致，將梧棲港金色夕照、西部海岸線風車景觀與廣闊濕地倒映的絢麗晚霞盡收眼底。

在餐飲方面，園區將引進雲品國際擅長的精緻粵式料理餐廳，並設置700席森林歐式宴會廳與100席森林教堂；宴會廳將採歐式古蹟風格設計，滿足未來多元的高端餐飲及宴會需求。

雲品國際與德光建築機構跨界合作的森林隱逸療癒Villa Resort，將成為雲品Collection在台中的第二個據點，全案預計2028年完工，未來將鎖定追求高隱私、高品質與獨特體驗的國內外旅客，有望成為中台灣觀光新亮點。

▲▼OKU Hotel 歐酷酒店。（圖／翻攝自OKU Hotel 歐酷酒店臉書專頁）

而在去年11月開幕的「OKU Hotel 歐酷酒店」，則將舊「櫻田百貨」變身為全新時尚旅宿地標，酒店請來曾打造京都四季酒店、曼谷嘉佩樂的國際頂尖設計團隊HBA Studio設計，整體空間結合藝術與時尚，包括台中首間以琴酒為主題的「Ailìse Bar」，以光影變化而打造的「光之餐廳」，重新書寫城市記憶，亦是現在到台中玩不可錯過的旅宿。