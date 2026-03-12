藏壽司感謝中華隊「今明兩天9折優惠」　宮本武丼送500碗丼飯

▲藏壽司今明兩天9折。（圖／藏壽司提供）

記者黃士原／台北報導

藏壽司感謝中華隊在世界棒球經典賽（WBC）的奮戰表現，今明（3/12-3/13）兩天全台門市祭出9折優惠。此外，宮本武丼也將於3月20日，在10家門市送出500碗丼飯回饋球迷。

藏壽司感謝在世界棒球經典賽（WBC）奮戰到最後一刻的中華隊球員們，帶給大家這麼多感動，今天起連2天到藏壽司全台門市用餐，消費不限金額，追蹤藏壽司FB或追蹤IG，於結帳時出示手機畫面，即可享有9折優惠。若要兌換滿額贈，消費金額以9折折扣後計算，須達滿額贈門檻方可兌換贈品。

▲藏壽司推全新滿額贈「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」。（圖／藏壽司提供）

藏壽司今天迎來蠟筆小新聯名企劃最終回，全新「蠟筆小新陶瓷疊疊杯」一共有小白、小新、肥嘟嘟左衛門3款，消費滿1200元，並完成追蹤藏壽司官方IG、加入LINE好友並綁定會員，結帳時完成禮物券兌換流程，即可獲得1個。全台限量15000個。

主打直火燒肉丼飯的宮本武丼，也感謝球迷一路支持中華隊，將於3月20日於全台10間門市各送出50碗丼飯，合計500碗，上午11:00至13:50開放領取，每人限領1碗。

▲爭鮮餐飲集團邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，打造期間限定「甜心應援壽司系列」。（圖／爭鮮集團提供）

另外，爭鮮餐飲集團則邀請李多慧擔任「超鮮應援女神」，打造期間限定「甜心應援壽司系列」，包括甜心馬卡龍炙鮭、韓辣和牛燒、開心果泡芙、紅粉夾心蝦、韓風海味享、可可開心杯、必勝加油棒、韓辣應援雞，即日起於爭鮮迴轉壽司及PLUS門市限時供應。