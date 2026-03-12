ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
京都人氣年輪蛋糕3/16登台快閃　「抹茶、咖啡」限定口味海外首賣

▲日本京都人氣甜點品牌「京ばあむ」首度以旗艦店形式快閃登台。（圖／京ばあむ提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本京都人氣甜點「京ばあむ」快閃登台，將於3月16日至4月6日進駐新光三越A11，不僅提供海外首賣的Unir聯名咖啡年輪蛋糕、抹茶豆乳年輪蛋糕「京ばあむatelier限定盒」，還有多款經典口味統統直接空運來台。

▲▼日本京都人氣甜點品牌「京ばあむ」首度以旗艦店形式快閃登台。（圖／京ばあむ提供）

▲Unir聯名「咖啡ばあむmini」首度於海外販售。

「京ばあむ（KYO-BAUM）」創立於2008年，是由京都知名點心製造商「美十」推出，主打使用日本國產原料，並將宇治抹茶、京都產豆乳融入年輪蛋糕中，打造京都特色的點心，是不少旅客必買伴手禮之一。

京ばあむ此次登台快閃，首度把京都旗艦店 「atelier京ばあむ」限定品項帶到海外，包括抹茶豆乳年輪蛋糕「京ばあむatelier限定盒」，以及與京都長岡京市精品咖啡品牌「Unir」聯名開發的「咖啡ばあむmini」，還提供多款不同風味的年輪蛋糕，如紅茶、微醺威士忌等。

▲▼日本京都人氣甜點品牌「京ばあむ」首度以旗艦店形式快閃登台。（圖／京ばあむ提供）

▲焙茶豆乳年輪蛋糕。

atelier京ばあむ台灣快閃店
地點：新光三越台北信義新天地A11 B2F
快閃期間：3月16日至4月6日
營業時間：周一至周四、周日11:00-21:30；周五、周六：11:00-22:00

販售品項及價格如下：
抹茶豆乳年輪蛋糕 京ばあむatelier限定盒：610元
抹茶豆乳年輪蛋糕mini：270元
原味年輪蛋糕：620元
焙茶豆乳年輪蛋糕：660元
紅茶風味年輪蛋糕：580元
咖啡風味年輪蛋糕mini：290元
微醺威士忌風味年輪蛋糕：1180元

▲▼COMEME康蜜推出期間現限定「千層布丁奶霜蛋塔」。（圖／COMEME提供）

▲COMEME推出期間限定「千層布丁奶霜蛋塔」。（圖／COMEME提供，下同）

另外，台灣人氣爆紅蛋塔品牌「COMEME康蜜」則將於3月13日起限時販售「千層布丁奶霜蛋塔」，把整顆統一布丁塞進蛋塔當中。

▲▼COMEME康蜜推出期間現限定「千層布丁奶霜蛋塔」。（圖／COMEME提供）

▲整顆統一布丁塞進蛋塔當中。

「千層布丁奶霜蛋塔」3月13日起至5月13日限時販售，除了內餡有整顆統一布丁，上層再擠上布丁鮮奶油增添口感，每顆90元。兒童節則推出限定優惠，4月2日、3日購買「千層布丁奶霜蛋塔」1顆，即送單顆布丁，送完為止。

