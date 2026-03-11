ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
米其林公布3月新入選餐廳　台南80年老字號冬菜鴨進榜

▲「肉料理．福」由米其林一星「俺達的肉屋」創辦人鍾佳憲所開設。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

米其林指南今日公布3月的新入選名單，台中與台南共有5家進榜，包括由擁有超過20年經驗主廚掌舵的壽司店、運用和牛與在地雞鴨做出創意呈現的餐廳、自1942年以來深受饕客喜愛的鴨肉專門店、用法式料理技藝詮釋在地食材的精緻餐廳，以及傳承至第三代、開業超過60年的山羊鍋老店。

▲炭烤和牛舌下叉燒。（圖／記者黃士原攝）

肉料理．福

由米其林一星「俺達的肉屋」創辦人鍾佳憲開設，跳脫Fine Dining、割烹的拘謹與居酒屋的喧鬧，運用炭烤、燉煮、炙燒、油炸、煙燻等多元技法，以單點形式呈現肉品美味層次，菜單分為肉類冷前菜、時蔬冷前菜、肉類熱前菜、肉類主菜、主食的概念。

食材選擇上，延續了團隊對日本牛肉與內臟類食材的專業與熱情，並將視野擴展至稀有部位與獨特風味，例如稀有的熊本褐毛和牛（日本俗稱赤牛）、百月經產黑毛和牛（超過100個月的母牛），以及台灣在地內臟類食材，像是心、肝、蜂巢肚、牛百頁部位。

肉料理．福
地址：台中市西區向上北路145號
電話：04-2301-5252

▲鮨承主廚採用傳統鹽漬、醋漬、醬煮等烹調手法，發揮食材本身的口感與風味。（圖／鮨承／取自米其林指南網站）

鮨承主廚採用傳統鹽漬、醋漬、醬煮等烹調手法，發揮食材本身的口感與風味。（圖／鮨承／取自米其林指南網站）

鮨承

菜單以壽司和酒餚料理各半的比例組成，食材由豐洲市場進口，多為來自北海道的漁獲。主廚採用傳統鹽漬、醋漬、醬煮等烹調手法，發揮食材本身的口感與風味。其中安康魚肝以小火煮至入口即化，在唇齒間留下香醇鮮美的餘韻，讓米其林評審印象深刻。

鮨承
地址：台中市南屯區大墩十二街300號
電話：04-2326-0111

▲咩灣裡羊肉店現由第三代接棒經營。（圖／咩灣裡羊肉店／取自米其林指南網站）

咩灣裡羊肉店

1962年開業，現由第三代接棒經營。選用台南善化的溫體黑山羊，每日新鮮配送，肉質軟嫩。招牌山羊鍋以純羊肉熬煮3至5小時，湯汁溫潤甘甜。客人可選擇肉品部位，尤其推薦瘦肉片與帶皮羊肉，後者肥瘦勻稱並保留羊皮的膠質。

咩灣裡羊肉店
地址：台南市南區興南街36號
電話：06-296-0764

▲Lumière是隱身在古蹟裡的西式餐廳。（圖／取自Lumière臉書）

Lumière是隱身在古蹟裡的西式餐廳。（圖／取自Lumière臉書）

Lumière

餐廳選址於台南市市定古蹟「後壁黃家古厝」，店主以蛇紋石、台灣檜木等在地建材，將祖宅的雞舍改建成帶有北歐鄉村風情的用餐空間。菜單每日更替，選用紅面番鴨、破布子、金針菇等常見在地食材，加上法式烹飪技巧，堆疊出獨特風格。

Lumière
地址：台南市後壁區後壁里40號
電話：06-687-2169

▲竹記冬菜鴨。（圖／取自竹記冬菜鴨臉書）

▲竹記冬菜鴨歷史超過80年。（圖／取自竹記冬菜鴨臉書）

竹記冬菜鴨

創立於 1942 年，販售各式鴨肉料理。所用鴨種為4個月齡大的屏東內埔溫體鴨，肉質軟嫩有彈性，提供原味及煙燻兩款口味。也推薦冬菜鴨冬粉，湯頭入口甘醇鹹香，令人滿足。

竹記冬菜鴨
地址：台南市中西區中山路47號
電話：06-222-7872

