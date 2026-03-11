濟州療癒海岸散步路線　看紅白小馬燈塔、訪海景咖啡一條街

▲梨湖海水浴場鄰近濟州市區，交通方便。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

想暫時逃離忙碌日常，來場慢步調的療癒旅行，那就到濟州島走一趟吧。沿著海岸散步路線前行，遼闊海景一路相伴，再找一間海景咖啡廳坐下，看海、喝咖啡，享受悠閒片刻。本篇整理出2條濟州浪漫海岸散步路線，能欣賞獨特可愛的紅白小馬燈塔，還能走訪沿海而建的咖啡一條街，每一步都能將無邊際海景盡收眼底，讓人沉浸在夢幻海島氛圍之中。

▲梨湖海水浴場最具代表性的風景就是可愛的紅白小馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

梨湖木筏海岸路線（梨湖海水浴場）

靠近濟州市區的梨湖木筏海岸（又稱為梨湖海水浴場），這裡最具代表性的就是造型可愛的「小馬燈塔」，紅白相間的燈塔與湛藍海面形成童話般畫面。

許多人會脫鞋走上沙灘踏浪，這裡也是許多衝浪者的愛好地；海水浴場鄰近濟州機場，因此時不時也能看到飛機掠過天際的景象

▲▼人氣餐廳「濟州蕎麥名家（제주메밀면가）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲黑豬肉炸豬排很厚實。（圖／記者蔡玟君攝）

海岸周邊也有不少咖啡廳、餐廳林立。其中近年開幕的餐廳「濟州蕎麥名家（제주메밀면가）」，就享有海景第一排視野，而店家最受歡迎的就是「濟州黑豬肉炸豬排蕎麥麵套餐」，黑色麵衣包裹厚切豬肉，每一口都超酥脆。

▲▼涯月漢潭海岸散步路。（圖／記者蔡玟君攝）

涯月漢潭海岸散步路

涯月漢潭海岸散步路是濟州最受歡迎的看海景點，路線全長約1200公尺，沿途咖啡廳林立，可說是濟州最具代表性的無敵海景咖啡一條街。

▲▼必訪春日咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最著名的「春日咖啡廳」是當地最早開的咖啡館，並曾作為韓劇取景地，是帶動當地觀光的重要店家。咖啡廳設有室內與室外座位，室外座位更獨享海角一隅視野，坐在這裡欣賞波光粼粼大海與落日，可是最佳享受，在夏季時也有水上活動能預約。

▲真航空提供「台北－濟州」天天飛的服務。（圖／ETtoday資料照）

