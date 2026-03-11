ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

濟州療癒海岸散步路線　看紅白小馬燈塔、訪海景咖啡一條街

▲▼韓國濟州梨湖海水浴場，梨湖木筏海邊，梨湖小馬燈塔，梨湖紅白馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲梨湖海水浴場鄰近濟州市區，交通方便。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／韓國報導

想暫時逃離忙碌日常，來場慢步調的療癒旅行，那就到濟州島走一趟吧。沿著海岸散步路線前行，遼闊海景一路相伴，再找一間海景咖啡廳坐下，看海、喝咖啡，享受悠閒片刻。本篇整理出2條濟州浪漫海岸散步路線，能欣賞獨特可愛的紅白小馬燈塔，還能走訪沿海而建的咖啡一條街，每一步都能將無邊際海景盡收眼底，讓人沉浸在夢幻海島氛圍之中。

▲▼韓國濟州梨湖海水浴場，梨湖木筏海邊，梨湖小馬燈塔，梨湖紅白馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲梨湖海水浴場最具代表性的風景就是可愛的紅白小馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

梨湖木筏海岸路線（梨湖海水浴場）

靠近濟州市區的梨湖木筏海岸（又稱為梨湖海水浴場），這裡最具代表性的就是造型可愛的「小馬燈塔」，紅白相間的燈塔與湛藍海面形成童話般畫面。

許多人會脫鞋走上沙灘踏浪，這裡也是許多衝浪者的愛好地；海水浴場鄰近濟州機場，因此時不時也能看到飛機掠過天際的景象

▲▼韓國濟州梨湖海水浴場，梨湖木筏海邊，梨湖小馬燈塔，梨湖紅白馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼人氣餐廳「濟州蕎麥名家（제주메밀면가）」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國濟州梨湖海水浴場，梨湖木筏海邊，梨湖小馬燈塔，梨湖紅白馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國濟州梨湖海水浴場，梨湖木筏海邊，梨湖小馬燈塔，梨湖紅白馬燈塔。（圖／記者蔡玟君攝）

▲黑豬肉炸豬排很厚實。（圖／記者蔡玟君攝）

海岸周邊也有不少咖啡廳、餐廳林立。其中近年開幕的餐廳「濟州蕎麥名家（제주메밀면가）」，就享有海景第一排視野，而店家最受歡迎的就是「濟州黑豬肉炸豬排蕎麥麵套餐」，黑色麵衣包裹厚切豬肉，每一口都超酥脆。

▲▼韓國濟州涯月漢潭海岸散步路，涯月海岸道路。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼涯月漢潭海岸散步路。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國濟州涯月漢潭海岸散步路，涯月海岸道路。（圖／記者蔡玟君攝）

涯月漢潭海岸散步路

涯月漢潭海岸散步路是濟州最受歡迎的看海景點，路線全長約1200公尺，沿途咖啡廳林立，可說是濟州最具代表性的無敵海景咖啡一條街。

▲▼韓國濟州涯月漢潭海岸散步路，涯月海岸道路，春日咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼必訪春日咖啡廳。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國濟州涯月漢潭海岸散步路，涯月海岸道路，春日咖啡。（圖／記者蔡玟君攝）

其中最著名的「春日咖啡廳」是當地最早開的咖啡館，並曾作為韓劇取景地，是帶動當地觀光的重要店家。咖啡廳設有室內與室外座位，室外座位更獨享海角一隅視野，坐在這裡欣賞波光粼粼大海與落日，可是最佳享受，在夏季時也有水上活動能預約。

▲▼真航空,Jin Air,韓國,廉價航空,波音737-800（圖／記者季相儒攝）

▲真航空提供「台北－濟州」天天飛的服務。（圖／ETtoday資料照）

現在到濟州島玩想要玩好玩滿，不妨選擇「真航空 Jin Air」，業者提供「台北－濟州」天天飛的服務，去程為台灣時間凌晨2點50分從桃園機場出發，韓國當地時間早上6點05抵達濟州機場；回程時間為韓國時間晚上10點15分起飛，台灣時間晚上11點50分抵達桃園機場，讓旅客玩好玩滿，且最基本票價就享免費15公斤托運行李額度。

關鍵字： 韓國旅遊 亞洲旅遊 國外特色系列 濟州島 濟州旅遊 真航空

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【不怕手太忙了】拿叉子在奶油盒戳洞直接抹麵包好方便

推薦閱讀

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

連假直飛紐西蘭「極光改運」

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町

拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

3條賞櫻路線「一日遊行程」懶人包！

熱門行程

最新新聞更多

基隆港睽違7年再現3郵輪同靠盛況　下周又將3輪同日到港

濟州療癒海岸散步路線看紅白小馬燈塔

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366