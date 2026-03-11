ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
全台最大淡水紫藤花園開放日公布　1號園改包場預約制

▲淡水紫藤花園一號屯山園區。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

▲淡水紫藤花園一號屯山園區今年改採包場預約制。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

記者蔡玟君／綜合報導

每年春季最備受期待的賞花景點，就是位於新北市的「淡水紫藤花園」。園方公布今年紫藤花季入園辦法，「1號屯山園區」今年改為全預約包場制，「2號水源園區」仍開放散客購票入園，預估3月22日至4月7日為最佳賞花期。

▲淡水紫藤花園一號屯山園區。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區）

▲淡水紫藤花園一號屯山園區今年採包場預約制，上限10人，讓旅客能更舒適的賞花。（圖／翻攝自淡水紫藤花園一號屯山園區

淡水紫藤花園的紫藤花季每年都備受旅客期待，園方表示，今年「1號屯山園區」開放時間為3月25日至4月10日，並改為「全預約包場制」，開放期間每天提供4個時段預約，每場次收費5000元，最多可10人入園，每多1人，每人加價500元，並包含簡單的飲料及小點，另有專屬停車空間。

▲「淡水紫藤花園」二號園區3/22花況。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））

▲▼淡水紫藤花園2號園區開放散客入園。（圖／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區（原紫藤咖啡園二店））

▲淡水紫藤花園。（資料照／翻攝自淡水紫藤花園-二號水源園區）

而「2號水源園區」將從3月20日起開放入園，並預計在3月22日至4月7日迎來最佳賞花期。園區占地近萬坪，栽種上千株紫藤花，花季期間每天早上8點15分至下午5點開放；大人門票350元，國小兒童門票200元。

關鍵字： 淡水紫藤花園 新北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

