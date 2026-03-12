ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台灣虎航直飛新潟　每週兩班開啟春夏祭典之旅

▲▼台灣虎航,直飛,新潟,春夏祭典。（圖／台灣虎航提供）

▲從Fuji Rock音樂祭到長岡煙火，新潟春夏節慶接力登場，台灣虎航直飛帶你體驗日本盛夏祭典。

圖、文／台灣虎航提供

音樂祭、煙花祭、美食與工藝文化齊聚　感受新潟最熱鬧的春夏時光

隨著春夏旅遊季到來，日本新潟以豐富的自然景觀與多元節慶活動，成為旅人探索日本地方文化的重要目的地。台灣虎航「台北－新潟直飛航線」，每週一、五提供兩班航班服務，為旅客打造輕鬆前往日本北陸的便捷交通選擇。從世界級音樂祭、震撼煙火大會，到地方祭典、美食與職人工藝，新潟的春夏不僅是絕景之旅，更是一場場正在發生的文化盛典。

音樂祭與煙花祭接力登場　夏季節慶精彩不斷

▲▼台灣虎航,直飛,新潟,春夏祭典。（圖／台灣虎航提供）

新潟的春夏活動中，最具代表性的莫過於每年吸引全球樂迷朝聖的Fuji Rock Festival（富士搖滾音樂祭）。活動於苗場山區舉行，在自然山林間結合世界級音樂演出，成為亞洲最具指標性的戶外音樂盛事之一。

此外，新潟夏季的夜晚也因大型煙火活動而格外璀璨。被譽為日本最具規模與代表性的長岡煙火大會，以及同樣知名的柏崎煙火大會，以壯觀的巨型煙火點亮夜空，吸引來自各地的旅客前往欣賞。

除了大型活動，新潟各地也舉辦充滿地方特色的傳統祭典，例如新潟祭與大風箏大戰等活動，展現當地居民熱情與文化魅力，讓旅客能更深入感受日本地方祭典的熱鬧氛圍。

清酒王國與季節美味　新潟美食魅力十足

▲▼台灣虎航,直飛,新潟,春夏祭典。（圖／台灣虎航提供）

除了節慶活動，新潟同時也是日本著名的「清酒王國」。當地日本酒藏數量居全國第一，得益於優質稻米、純淨雪水與寒冷氣候，釀造出風味清爽、口感俐落的「淡麗辛口」清酒，深受日本酒愛好者喜愛。

春夏期間，新潟的在地美食也相當豐富。夏季盛產的天然岩牡蠣（7至8月）肉質肥美濃郁，被譽為「海中的起司」；而新潟代表性水果越後姬草莓（2至6月）則以細緻口感與濃郁甜味聞名，常被製作成甜點與草莓聖代，是旅客不可錯過的季節滋味。

工藝職人文化展現日本製造精神

除了自然與美食，新潟亦以深厚的工藝文化聞名。其中燕三條地區是日本重要的金屬加工重鎮，從江戶時代發展至今，已成為日本高品質刀具、餐具與金屬工藝品的重要產地，許多產品更被世界各地高級餐廳採用。

另一方面，新潟五泉市則是日本知名的針織產地之一，也是許多知名時尚精品衣著代工重鎮，從纖維染色到成衣製作皆在當地完成，完整呈現日本職人精神與精湛工藝。

台灣虎航直飛新潟　輕鬆展開北陸深度之旅

▲▼台灣虎航,直飛,新潟,春夏祭典。（圖／台灣虎航提供）

台灣虎航台北－新潟直飛航線，每週一、五直飛，春夏航班旅遊期間自2026年3月29日至10月24日，讓旅客能輕鬆前往新潟，體驗春夏季節限定的節慶活動與在地文化。

從音樂祭的熱情節奏，到煙火照亮的夏夜天空，再到美食與工藝交織的文化體驗，新潟春夏的魅力不僅在於風景，更在於一場場充滿活力的節慶與人文風景，邀請你走進日本地方文化最真實的一面。

►更多航班資訊請上台灣虎航官網查詢：https://lihi2.me/iNqCV

 


 

