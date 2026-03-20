ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

出鍋即秒殺！中正紀念堂排隊生煎包　還有客人整鍋全包一次掃空

水晶安蹄 不務正業過生活

水晶安蹄 不務正業過生活 水晶安蹄 不務正業過生活

我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台北好吃的生煎包，中正紀念堂站三號出口出來的「寧波生煎包」應該算得上前幾名，雖說不是那種煎得非常酥脆的上海生煎包，口感比較像鬆軟的水煎包。出鍋時間前就開始排隊，每次經過都沒有例外，可以打電話預訂，有客人一次就掃個半鍋、一鍋走，排隊的人就在現場乾瞪眼再等12分鐘吃下一鍋，不過等待的時間是值得的，外皮鬆軟、內餡調味也是一流，好吃！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

位置
寧波生煎包距離南門市場也很近，可以順便一次品嚐，附近有合興鬆糕、胡椒餅，還有一間也是排隊的燒餅店「江蘇老宜記燒餅舖」，一次吃個夠！

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

環境
營業時間有兩個時段，從早上六點半就開賣，下午時段是從四點開始。前面幾鍋其實都是客人預訂的，現場等待下一鍋出鍋，排隊人潮越來越多，一鍋要煎12分鐘，其實等待時間還算可以接受，不會太久。

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

品項
生煎包有三種口味，韭菜、高麗菜、鮮肉，這次買了高麗菜、鮮肉兩種口味。底部是金黃色的，煎的時候其實也只有刷上薄薄一點點油，所以吃起來一點都不油膩，拿到手真的是熱騰騰！

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

外皮是鬆軟的，鮮肉口味吃起來有肉汁，吃起來帶點酒味，調味是好吃的，搭配麵皮吃更棒；高麗菜餡則是吃起來帶有點蝦米的味道，高麗菜的口感是脆口新鮮的，不論菜肉口味都好吃。

▲▼寧波生煎包。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

寧波生煎包

地址：台北市中正區羅斯福路一段59號
電話：02－23918169
營業時間：06：30－13：00、16：00－18：00／周六07：30－11：00（周日休息）

水晶安蹄 不務正業過生活
IGFB部落格

【你可能也想看】

►蔥油餅控必收藏！永和黃昏市場飄香超過30年　焦脆餅皮越嚼越香
►永和黃昏市場周五限定！神秘虱目旗魚丸攤　現做現煮超鮮甜
►內湖「XL號紅燒牛肉麵」只賣150元！香醇豆瓣湯頭回甘不鹹膩

關鍵字： 寧波生煎包 台北市美食 達人美食 美食情報 美食雲 台灣特色系列 水晶安蹄不務正業過生活

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

女主播涉詐420萬回台出庭好樸素　不認罪！泣訴單親媽媽遭騙砲血淚　控詭遮掩富商「不知廉恥」

推薦閱讀

日客也來朝聖！華西街73年燒麻糬老店　口感軟Q花生香氣濃郁

日客也來朝聖！華西街73年燒麻糬老店　口感軟Q花生香氣濃郁

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包　每口都是厚實起司塊

北投周末限定！貴子坑溪旁隱世窯烤麵包　每口都是厚實起司塊

桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

桃園池畔薑母鴨邊吃邊賞夕陽！麻油系湯底超濃郁　麵疙瘩老饕必拿

3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙

3塊100元！虎林市場神秘黑糖糕每周只賣一天　放冷吃依舊彈牙

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

坐落台北公館鬧區旁的迷宮聚落！

探索廚房周末下午茶升級午餐菜色

路易莎接手傑克兄弟牛排營運

出鍋即秒殺！中正紀念堂必排隊生煎包

泰國出境每人收1120泰銖　6月起上路

台南熱氣球嘉年華4/25登場看火舞+光雕

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

六福莊4月限定「兩大一小」6999元起

鳥貴族桃園首店落腳ATT筷食尚

日本連鎖品牌「屋台壽司」將登台

熱門行程

最新新聞更多

桃園楊梅「獨棟玻璃屋」咖啡廳！

屏東熱氣球嘉年華明連續2天登場

一沐日首推「牡丹花系列」茶飲　3款限定新品60元起

探索廚房69折起！Buffet優惠一次看　十二廚4人同行1人免費

好市多推「非會員免費服務」4項體驗

清明連假兒童逛「許願藤花園」免門票

達美樂推「美樂蒂、酷洛米鍵帽」盲盒　限時1天免費送

小菜無限續！蛋炒飯雙拼蔥爆牛只賣120

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366