出鍋即秒殺！中正紀念堂排隊生煎包　還有客人整鍋全包一次掃空

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撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

說到台北好吃的生煎包，中正紀念堂站三號出口出來的「寧波生煎包」應該算得上前幾名，雖說不是那種煎得非常酥脆的上海生煎包，口感比較像鬆軟的水煎包。出鍋時間前就開始排隊，每次經過都沒有例外，可以打電話預訂，有客人一次就掃個半鍋、一鍋走，排隊的人就在現場乾瞪眼再等12分鐘吃下一鍋，不過等待的時間是值得的，外皮鬆軟、內餡調味也是一流，好吃！

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位置

寧波生煎包距離南門市場也很近，可以順便一次品嚐，附近有合興鬆糕、胡椒餅，還有一間也是排隊的燒餅店「江蘇老宜記燒餅舖」，一次吃個夠！

環境

營業時間有兩個時段，從早上六點半就開賣，下午時段是從四點開始。前面幾鍋其實都是客人預訂的，現場等待下一鍋出鍋，排隊人潮越來越多，一鍋要煎12分鐘，其實等待時間還算可以接受，不會太久。

品項

生煎包有三種口味，韭菜、高麗菜、鮮肉，這次買了高麗菜、鮮肉兩種口味。底部是金黃色的，煎的時候其實也只有刷上薄薄一點點油，所以吃起來一點都不油膩，拿到手真的是熱騰騰！

外皮是鬆軟的，鮮肉口味吃起來有肉汁，吃起來帶點酒味，調味是好吃的，搭配麵皮吃更棒；高麗菜餡則是吃起來帶有點蝦米的味道，高麗菜的口感是脆口新鮮的，不論菜肉口味都好吃。

寧波生煎包

地址：台北市中正區羅斯福路一段59號

電話：02－23918169

營業時間：06：30－13：00、16：00－18：00／周六07：30－11：00（周日休息）

水晶安蹄 不務正業過生活

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