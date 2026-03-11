連住2晚台北瀚寓招待雙人餐　壽星住凱撒贈晚餐、700元文創禮

▲離台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）



記者彭懷玉／綜合報導

看準演唱會經濟持續升溫，距離台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案，即日起至6月30日，凡連續入住兩晚指定房型，即豪氣招待雙人饗宴，最低定價3折起。

▲旅客連續入住兩晚菁英套房，除可享一房一廳的寬敞住宿空間外，飯店還加碼招待「紅樓雙人饗宴」。（圖／業者提供）



瀚寓酒店指出，旅客連續入住兩晚菁英套房，除可享一房一廳的寬敞住宿空間外，飯店還加碼招待價值2,280元加一成服務費的「紅樓雙人饗宴」，旅客可在蒜香脆皮雞雙人套餐與黑毛豬肋排雙人套餐中擇一，搭配金沙鱈魚香絲、揚州香蔥炒飯等料理，讓粉絲在演唱會前先補充體力。

▲加碼招待價值2,280元加一成服務費的「紅樓雙人饗宴」，旅客可在蒜香脆皮雞雙人套餐與黑毛豬肋排雙人套餐中擇一。（圖／業者提供）



▲周日至周四連續入住兩晚指定房型，即贈兩碗主廚特製經典牛肉麵。（圖／業者提供）



此外，飯店也推出平日限定「美食禮遇 連住送兩碗」專案，凡周日至周四連續入住兩晚指定房型，即贈兩碗主廚特製經典牛肉麵。主廚選用美國上等牛肋搭配長時間精燉湯頭，成為不少旅客在演唱會前或旅途中補充能量的暖心美食。

▲台北凱撒站前套房空間寬敞明亮，入住壽星專案享Checkers自助晚餐及總經理親選生日禮物。（圖／業者提供）



另外，位於台北車站對面的台北凱撒大飯店，則推出全新「Happy Birthday 壽星住房專案」，入住期間從即日起至12月31日，房型涵蓋精緻客房、悠遊客房、綺幻客房及站前套房，每晚不含早餐4,999元起。符合資格的當月壽星入住即可獲得兩項生日禮，包括由總經理精選、價值700元的來好LAI HAO文創禮物袋，以及依房型人數提供的Checkers自助餐廳自助晚餐。

▲壽星禮品包含經典茄芷水壺杯袋、刺繡手帕及烏龍茶香吸油面紙等。（圖／業者提供）



業者表示，壽星禮品包含經典茄芷水壺杯袋、刺繡手帕及烏龍茶香吸油面紙等，讓生日祝福融入旅途與日常生活。專案也可搭配高鐵聯票加購方案，提供外地旅客更彈性的慶生與旅遊選擇。

▲來好LAI HAO文創品牌於2025年進駐台北凱撒大飯店1樓與B1，設立兩家分店。（圖／業者提供）



來好LAI HAO文創品牌於2025年進駐台北凱撒大飯店1樓與B1，設立兩家分店，主打具有台灣意象的生活設計商品。店外並打造名為「凱撒車站」的復古裝置藝術，呼應對街的台北車站，以鐵道月台為概念呈現懷舊氛圍。