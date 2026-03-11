ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

連住2晚台北瀚寓招待雙人餐　壽星住凱撒贈晚餐、700元文創禮

▲台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）

▲離台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

看準演唱會經濟持續升溫，距離台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案，即日起至6月30日，凡連續入住兩晚指定房型，即豪氣招待雙人饗宴，最低定價3折起。

▲台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）

▲旅客連續入住兩晚菁英套房，除可享一房一廳的寬敞住宿空間外，飯店還加碼招待「紅樓雙人饗宴」。（圖／業者提供）

瀚寓酒店指出，旅客連續入住兩晚菁英套房，除可享一房一廳的寬敞住宿空間外，飯店還加碼招待價值2,280元加一成服務費的「紅樓雙人饗宴」，旅客可在蒜香脆皮雞雙人套餐與黑毛豬肋排雙人套餐中擇一，搭配金沙鱈魚香絲、揚州香蔥炒飯等料理，讓粉絲在演唱會前先補充體力。

▲台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）

▲加碼招待價值2,280元加一成服務費的「紅樓雙人饗宴」，旅客可在蒜香脆皮雞雙人套餐與黑毛豬肋排雙人套餐中擇一。（圖／業者提供）

▲台北大巨蛋步行僅約5分鐘的瀚寓酒店，推出「食旅應援」系列住房專案。（圖／業者提供）

▲周日至周四連續入住兩晚指定房型，即贈兩碗主廚特製經典牛肉麵。（圖／業者提供）

此外，飯店也推出平日限定「美食禮遇 連住送兩碗」專案，凡周日至周四連續入住兩晚指定房型，即贈兩碗主廚特製經典牛肉麵。主廚選用美國上等牛肋搭配長時間精燉湯頭，成為不少旅客在演唱會前或旅途中補充能量的暖心美食。

▲台北凱撒大飯店推出全新「Happy Birthday 壽星住房專案」。（圖／業者提供）

▲台北凱撒站前套房空間寬敞明亮，入住壽星專案享Checkers自助晚餐及總經理親選生日禮物。（圖／業者提供）

另外，位於台北車站對面的台北凱撒大飯店，則推出全新「Happy Birthday 壽星住房專案」，入住期間從即日起至12月31日，房型涵蓋精緻客房、悠遊客房、綺幻客房及站前套房，每晚不含早餐4,999元起。符合資格的當月壽星入住即可獲得兩項生日禮，包括由總經理精選、價值700元的來好LAI HAO文創禮物袋，以及依房型人數提供的Checkers自助餐廳自助晚餐。

▲台北凱撒大飯店推出全新「Happy Birthday 壽星住房專案」。（圖／業者提供）

▲壽星禮品包含經典茄芷水壺杯袋、刺繡手帕及烏龍茶香吸油面紙等。（圖／業者提供）

業者表示，壽星禮品包含經典茄芷水壺杯袋、刺繡手帕及烏龍茶香吸油面紙等，讓生日祝福融入旅途與日常生活。專案也可搭配高鐵聯票加購方案，提供外地旅客更彈性的慶生與旅遊選擇。

▲台北凱撒大飯店推出全新「Happy Birthday 壽星住房專案」。（圖／業者提供）

▲來好LAI HAO文創品牌於2025年進駐台北凱撒大飯店1樓與B1，設立兩家分店。（圖／業者提供）

來好LAI HAO文創品牌於2025年進駐台北凱撒大飯店1樓與B1，設立兩家分店，主打具有台灣意象的生活設計商品。店外並打造名為「凱撒車站」的復古裝置藝術，呼應對街的台北車站，以鐵道月台為概念呈現懷舊氛圍。

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 瀚寓酒店 台北凱撒大飯店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

澳洲三寶沒被讓道生氣　逼大車被撞屁股開花

推薦閱讀

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

「九九峰園區」試營運門票99元

鑊氣蛋炒飯只賣45元！粒粒分明充滿焦香

肥前屋3/11開始試營運

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

熱門行程

最新新聞更多

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366