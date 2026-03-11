ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台南春季必看5花海！全台最大玫瑰園免費看　賞世界最美花道

▲▼台南花海。（圖／台南市政府提供）

▲雅聞湖濱療癒森林觀光工廠能欣賞玫瑰花。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到台南玩正是賞花好時候！台南市政府就推薦5處必賞花海，包括全台最大的玫瑰花園能免費入園，還有世界最美花道、蜀葵花田、淡雅柚花接力登場。

▲▼台南花海。（圖／台南市政府提供）

▲今年蘭展展期至3月16日為止。

台南市政府表示，今年台灣國際蘭展進入倒數計時，旅客可以前往蘭展欣賞結合AI與沉浸式影像的花海盛會。此外，旅客可順遊同樣位於後壁的「雅聞湖濱療癒森林觀光工廠」，有全台最大玫瑰花園能免費欣賞。

▲▼台南花海。（圖／台南市政府提供）

▲林初埤木棉花步道，圖為過去花況。

白河區林初埤木棉花步道享有「全球最美的10條花道」盛名，也是台南代表性的春季花景之一，沿路盛開的橙紅色木棉花在藍天襯托下格外醒目，形成壯觀的花道景觀，每年花季都吸引許多遊客與攝影愛好者前往欣賞。

▲▼台南花海。（圖／台南市政府提供）

▲學甲蜀葵花文化節將從3月14日登場。

而一年一度的「學甲蜀葵花文化節」將從3月14日開幕，今年同樣能欣賞整片挺立的蜀葵花，加上各式如雞冠花、鼠尾草等，漫步於花海步道之間，還能拍下夢幻美照。

此外，2026麻豆柚花季以「柚花．白日夢」為主題，也將於3月14日至15日在總爺藝文中心盛大登場，以潔白柚花、淡雅香氣及慢活時光為核心，邀請民眾暫時拋開日常煩憂，走進總爺，在草地上享受悠閒的白日夢時光。

關鍵字： 台南旅遊 賞花旅遊 台灣特色系列

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【史上最快破哏紀錄】 陳意涵「超強預言家」上身！冷笑話直接被沒收XD

推薦閱讀

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

「九九峰園區」試營運門票99元

鑊氣蛋炒飯只賣45元！粒粒分明充滿焦香

肥前屋3/11開始試營運

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

熱門行程

最新新聞更多

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366