台南春季必看5花海！全台最大玫瑰園免費看　賞世界最美花道

▲雅聞湖濱療癒森林觀光工廠能欣賞玫瑰花。（圖／台南市政府提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

現在到台南玩正是賞花好時候！台南市政府就推薦5處必賞花海，包括全台最大的玫瑰花園能免費入園，還有世界最美花道、蜀葵花田、淡雅柚花接力登場。

▲今年蘭展展期至3月16日為止。

台南市政府表示，今年台灣國際蘭展進入倒數計時，旅客可以前往蘭展欣賞結合AI與沉浸式影像的花海盛會。此外，旅客可順遊同樣位於後壁的「雅聞湖濱療癒森林觀光工廠」，有全台最大玫瑰花園能免費欣賞。

▲林初埤木棉花步道，圖為過去花況。

白河區林初埤木棉花步道享有「全球最美的10條花道」盛名，也是台南代表性的春季花景之一，沿路盛開的橙紅色木棉花在藍天襯托下格外醒目，形成壯觀的花道景觀，每年花季都吸引許多遊客與攝影愛好者前往欣賞。

▲學甲蜀葵花文化節將從3月14日登場。

而一年一度的「學甲蜀葵花文化節」將從3月14日開幕，今年同樣能欣賞整片挺立的蜀葵花，加上各式如雞冠花、鼠尾草等，漫步於花海步道之間，還能拍下夢幻美照。

此外，2026麻豆柚花季以「柚花．白日夢」為主題，也將於3月14日至15日在總爺藝文中心盛大登場，以潔白柚花、淡雅香氣及慢活時光為核心，邀請民眾暫時拋開日常煩憂，走進總爺，在草地上享受悠閒的白日夢時光。