肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」　試營運首日近百人搶吃

▲鰻魚飯名店「肥前屋」原址復活，客人覺得魚刺變少。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

熄燈7個月後的鰻魚飯名店「肥前屋」原址復活，今日開始試營運，吸引上百人排隊，其中不乏老顧客前來搶先回憶老味，有位83歲的許先生趕在回加拿大前過來品嚐，另一位游姓民眾則是特地從基隆跑來吃。至於過去魚刺偏多的評價，有客人吃完後覺得明顯變少。

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，曾被列為「台北四大鰻魚飯」，去年6月底無預警歇業。不過，農曆春節前傳出原址復活，今日開始試營運，一早9點就有人開始排隊，12點左右人數近百人。

▲試營運首日排隊人潮。（圖／記者黃士原攝）

10點到現場排隊的許先生高齡83歲，從30多歲就開始吃肥前屋，即使現在居住在加拿大溫哥華，每次回台一定會到肥前屋享用美味的鰻魚飯，原本以為再也吃不到，沒想到它原址復活，特別趕在3月17日飛回去之前，再來品嚐記憶中的味道。

另一位游姓民眾遠從基隆過來排隊，她說，10多年前在朋友的介紹下，開始喜歡肥前屋的鰻魚飯，平均每月都會來吃一次，這次聽到它再次回歸，特別搶在第一天試營運過來品嚐。

▲肥前屋鰻魚以炭火燒烤。（圖／記者黃士原攝）

至於肥前屋鰻魚飯過去魚刺偏多的評價，部落客貓大爺今天搶先品嚐後，覺得整體表現不錯，不但魚刺少很多，醬味也夠濃，雖然重新開幕後有漲價，但這個價格可以接受。

肥前屋試營運期間，午餐、晚餐分別於11:15、17:15開始發放號碼牌，各發放100張，1人限領取1張號碼牌，不限內用或外帶，1張可點蒲燒鰻重（大）1份或蒲燒鰻重（小）2份，採現場候位，不提供訂位服務。試營運期間為限定菜單，餐點售完為止。

業者也同步公布菜單，蒲燒鰻重（大）每份580元，蒲燒鰻重（小）每份300元，比較歇業前價格，鰻重（大）調漲100元，鰻重（小）調漲50元。另外也供應牛丼、豬排定食、天婦羅定食、生魚片、烤鰻肝、鰻骨仙貝。

▲香雞城手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

另外，台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，宣布3月13日正式進駐台北西門町商圈，推出更具彈性的「小型經營模式」的外帶店，初期每日限量150隻手扒雞，並且只提供「手扒雞」及「手扒雞套餐」。官方表示，後續將根據營運狀況逐周調高產量。