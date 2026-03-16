JR西日本觀光列車「Hana Akari」全新路線解鎖！串聯廣島、宮島、岩國　展開一場邂逅地方文化的感官漫旅

圖、文／J&T CONTENTS提供

隨著春暖花開的季節到來，JR西日本備受好評的觀光列車「Hana Akari (はなあかり)」宣佈推出全新運行路線！2026年春季，「Hana Akari」將首度串聯歷史文化濃厚的廣島、世界遺產宮島以及坐擁錦帶橋絕景的岩國，這不只是一次鐵道旅行，更是一座在山海間的「移動藝術館」，邀請旅人在春季花開的氣息中，細品瀨戶內海獨有的優雅底蘊。

一、點亮地方的美學之光：在四季花影中，編織一場連結在地緣分的漫旅

JR西日本觀光列車「Hana Akari」，命名寓意為「為地方點燈，讓當地綻放光采」。這輛列車宛如一盞明燈，以「連結旅客與當地的緣分」為核心理念，匯集西日本的美景、美食與工藝精華。外觀選用奈良時代最高級的「檳榔子染」色調，營造出跨越時空的摩登質感。

由知名設計師川西康之操刀，內裝以「日本四季花草」為題，配備可360度旋轉的獨立座椅與寬敞包廂。細節處更處處透著匠心：從京都工匠手縫的「御手玉(沙包)座墊」、平安時代傳承至今的「京組紐」窗簾流蘇，到牆上的「高岡銅器」一輪花器，每一處都融入了西日本的極致技藝。在「Hana Akari」的移動過程中，您將彷彿置身於一座精緻的工藝博物館，感受最純粹的日式款待。

▲360 度旋轉的獨立座椅，地毯與座墊採用華麗的日式色彩。



▲由京都工匠手工縫製「Hana Akari」專用「御手玉(沙包)座墊」。



▲車廂牆面則掛有富山縣高岡市傳承數百年的「高岡銅器」一輪花器。

二、在列車上遇見神話：2號車廂化身「廣島神樂」時光沙龍

2號車廂沙龍區驚豔轉身，策劃『廣島神樂』魅力特展，邀您在旅途中近距離感受日本傳統藝能之美。源自古代謝神祈福儀式的廣島神樂，於明治時期發展為富含戲劇張力的舞台藝術，劇目多取材自《古事記》等日本神話，至今仍吸引世界各地旅人慕名欣賞。除展示神樂文化精華，更開放實際登台使用的小道具供您觸摸與拍照。讓旅客在移動風景中親身感受傳承千年的文化魅力。

▲「廣島神樂」蘊含深厚的歷史底蘊，是極具渲染力且扣人心弦的日本傳統舞台藝術。



▲2號車廂沙龍區推出「廣島神樂」主題特展。



▲「廣島神樂」公演中實際使用的小道具，供旅客上手體驗。

三、春日饗宴的暖心款待：乘客專屬的宮島百年銘菓組合與乘車限定紀念品

每一位踏上「Hana Akari」的旅人，都將收穫一份JR西日本精心準備的「乘車限定禮遇」。這不單是贈禮，更是這場漫旅的實體印記。我們特別與宮島百年老字號「山田屋」聯手，獻上披有列車專屬包裝的紅葉饅頭與桐葉菓，讓旅人細品最道地的廣島風味。此外，這份珍藏還包含了一張設計精美的「紀念乘車証」，以及一只將列車優雅身影與列車LOGO完美融合的「特製紀念立牌」，讓您回家後仍能隨時憶起這段美好的春日鐵道漫旅。

▲溫潤材質結合列車優雅身影的「Hana Akari」特製紀念立牌。



▲「Hana Akari」限定包裝的宮島百年銘菓組合。



▲「Hana Akari」紀念乘車証，記錄值得留下的春日漫旅時光。

四、帶得走的旅行記憶：收藏「Hana Akari」專屬的職人溫度與廣島神樂的獨特魅力

收藏一份帶得走的旅行記憶，讓「Hana Akari」的感動在日常中延續。2 號車廂沙龍嚴選多款職人限量手作，將春日漫旅的感觸轉化為家中的藝術點綴。以列車意象為靈感的《手工吹製玻璃杯》，每一只皆承載著職人的匠心，小巧雅致的設計最適合珍藏品茗。而象徵廣島靈魂、傳承千載的神聖「神樂」文化，亦化身為精緻的聯名周邊，特別是兼具文化張力與細緻美感的《神樂小面具》，讓傳統藝能跨越時空與現代美學交會。多款印有列車LOGO的限定系列周邊，亦是不容錯過。（※考量運行品質，車內販售區間將視當日行駛實況彈性調整，敬請見諒。）

▲以列車意象為靈感的《手工吹製玻璃杯》到印有列車LOGO的限定系列周邊，「Hana Akari」限定販售的商品多元，極具收藏價值。



▲車內亦販售廣島傳統藝能「廣島神樂」的精緻小面具及與「Hana Akari」聯名的周邊商品。

五、2026 年春季運行與購票資訊

這場結合工藝與美景的夢幻旅程，將於2026年春季正式揭幕。首波運行定於3月20日(五)起、21日(六)、22日(日)、28日(六)及 29日(日)。緊接著在4月至6月期間的部分週末也會運行，每日往返各一班。

本次新路線將穿梭於「廣島站—宮島口站—岩國站」之間(經由山陽本線)，完美串聯了世界遺產與歷史名勝。上午由廣島站啟程，載著期待的心情緩緩駛向岩國，午後自岩國站出發，在暖陽餘暉中經宮島口返回廣島。每日僅此一場往返的精緻體驗，讓旅人能以最從容的節奏，細細品味每一站的風情。

●運行日期： 2026年3月20日(五)起之特定週末及4至6月部分週末(每日限量往返各一班)

●運行路線： 去程： 廣島(10:05)→ 宮島口(10:51)→ 岩國(11:11)

回程： 岩國(17:00)→ 宮島口(17:23)→ 廣島(18:14)

※ 實際運行時刻可能有所變動，敬請見諒。

●購票資訊：席次有限・購票資訊：席次有限

【自由行】請洽各大旅行社及線上旅遊平台

【團體行程】雄獅旅遊 國外鐵道