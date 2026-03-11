拉亞X馬來貘「芝麻系列」明天開賣　買套餐送貘生氣捏捏球

▲拉亞漢堡攜手超人氣IP「馬來貘LAIMO」展開聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

拉亞漢堡與人氣IP「馬來貘LAIMO」聯名，以黑芝麻為主角打造7款「黑白雙色」餐點以及4款聯名套餐，商品都有專屬包材，買套餐再送「貘生氣舒壓吐司」捏捏球，於門市消費也能以99元加購，活動明天起至5月4日限時開跑。

▲▼芝麻厚切里肌芝加哥堡（上），芝麻香蕉蛋餅（下）。

「拉亞漢堡X馬來貘」聯名7款餐點有「芝麻厚切里肌芝加哥堡」，里肌淋滿特製黑芝麻醬，再搭配生菜、番茄，口感鹹甜，售價89元；「芝麻香蕉蛋餅」把台灣香蕉包進蛋餅中，結合黑芝麻醬，售價65元。

▲芝麻皇后奶油吐司（左）、芝麻乳酪貝果（右）。

▲芝麻生甜甜圈。

還有「芝麻乳酪貝果（65元）」、「芝麻皇后奶油吐司（50元）」、「芝麻可頌（50元）」及「芝麻生甜甜圈（65元）」4款甜點輕食，以及「芝麻奶茶（45元）」。

▲同步推出限量周邊「貘生氣舒壓吐司」。

聯名套餐有「馬來貘1號舒壓餐」含芝麻厚切里肌芝加哥堡、黃金脆薯、中杯紅茶；「馬來貘2號舒壓餐」含芝麻乳酪貝果、麥克雞塊、中杯紅茶；「馬來貘3號舒壓餐」含芝麻皇后奶油吐司、三角薯餅、中杯紅茶；「馬來貘4號舒壓餐」含厚切里肌米堡、蘋果派、中杯芝麻奶茶。

限定周邊「貘生氣舒壓吐司」以馬來貘結合吐司造型的軟Q捏捏球，購買4款聯名套餐則可直接獲得，或於門市消費並用99元加購，售完為止。

▲SUBWAY推出期間限定新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」。（圖／業者提供，下同）

另外，SUBWAY至5月12日前也推出新品「墨西哥手撕豬潛艇堡」，以墨西哥香料慢燉手撕豬為基底，結合紅椒粉、小茴香有微辣口感，可自由搭配蔬菜、醃漬物與醬料。業者推薦搭配「白麵包」與「甜蔥醬」，上市期間加酪梨泥只要半價（1球23元），每個潛艇堡限加購1球，離島價格另計。

墨西哥手撕豬潛艇堡台灣本島6吋145元、12吋261元；金門與澎湖地區6吋150元、12吋270元。