漫步雲端茶田！嘉義梅山隱藏版茶園步道　至高點俯瞰浪漫雲海

Hi~我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。 旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活

撰文攝影／滿分的旅遊札記、整理／實習記者陳莉玟

嘉義療癒森林系景點「花石溪步道」位在嘉義梅山鄉的山區，海拔1300公尺，人煙稀少的茶田步道，階梯平穩好走、長度不長，能輕鬆步行，而且擁有絕佳的觀景視野，可以飽覽遼闊群山，還能看日出、望雲海，景緻比你想像更迷人。山區氣候不定，雲霧繚繞時，猶如置身在仙界呢！

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

交通方式＆停車資訊

開車來訪的朋友，導航搜尋就能輕鬆抵達，花石溪步道就位在友竹居民宿的旁邊，這一整區皆屬於嘉義瑞峰太和休閒農業區。

停車場＆洗手間

花石溪步道旁有一大片的空地可以停車，旁邊還有公共洗手間，算是個蠻完善的步道。當日雖說天氣不佳，但至少沒有在下雨，只是山區裡到處都充滿濃霧，能見度不是很好。

步道景觀

▲這一條就是梅山鄉花石溪步道的觀景台，木棧道平穩好走，旁邊是一片綠油油的茶田，站在這裡觀景，還蠻放鬆舒服的。

夢幻茶田

觀景步道上也有花石溪步道的簡介，站花石溪步道觀景台，可以看日出、賞夕陽，位在海拔1300公尺的茶田還有機會看雲海！另外，放眼欣賞，這一片綠油油的景緻是樟樹湖，這裡氣候宜人，雨水豐沛，所以也非常適合產茶，因此來到嘉義梅山鄉，到處都能看到茶田。

▲站在茶田步道上彷彿站在雲霧之巔，放眼眺望是一片白牆，卻也像是整片的雲海。從階梯上取景，畫面構圖仙氣十足。

▲木棧道上還種了一整排的繽紛花朵，色彩豔麗，隨手撿起凋落在地上的茶花。

▲沿著階梯步道慢慢的往下走，步道的兩側是一望無際的遼闊茶田，聽說不少旅人來走花石溪步道，就是為了拍茶園。

心得

花石溪步道是嘉義梅山的觀景秘境，當天在步道裡待了快半個小時，幾乎沒有人，我們可以說是完全包場。本來想說有機會可以欣賞雲海之美，或是能眺望象山、塔山和大棟山，但當天雲霧包圍了整座茶園，就像置身在仙界一樣，視野霧茫茫。即便如此，還能很開心的和整片茶田合影，雖說天氣不太好，但雲霧的茶田景觀也是另類的美景，與清晰的秀麗山景各有特色。

花石溪步道

地址：嘉義縣梅山鄉太和巃仔尾步道

營業時間：24小時開放

Hi～我是滿分，一個愛美又愛玩耍的小女孩，相信親眼走遊的美景一定比看相片來的更動人。旅行中，我們用相片寫故事，用影片豐富記憶，給自己100分的生活！部落格、粉絲專頁、Instagram

【你可能也想看】

►九州豪斯登堡「米飛兔樂園」開箱！盤點入園必玩必拍設施景點

►高雄石頭廟背後藏溫馨故事 數百泰國移工為謝救命恩徒手蓋廟

►世界首座水平旋轉摩天輪！大阪道頓堀「77米高空」俯瞰商圈夜景