北投大地「住第2晚半價」含早餐　慕舍贈2400餐飲、Uber200元折抵

▲北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）

▲大地酒店知名的飄雪大眾風呂，讓旅客在冬春交替的季節中盡情放鬆身心。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

乍暖還寒的春日，泡進溫泉中最療癒。北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠，兩晚合計16,666元起。另外，主打一層樓一酒莊的慕舍酒店，入住指定房型即可獲得餐飲抵用券1,200元2張、Uber200元乘車抵用券，享受溫泉與美酒相伴的度假時光。

▲北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）

▲北投大地酒店「拾一刻‧春日大地」專案中，祭出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）

為感謝旅客長年支持，北投大地酒店「拾一刻‧春日大地」周年慶系列活動即日起開跑。住房部分，祭出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠，以奇岩客房為例，周年慶期間單晚房價11,111元起，包含雙人入住、迎賓飲料及早餐；若加訂第二晚或第二間客房，可享半價5,555元優惠，兩晚合計16,666元。

▲北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）

▲▼獨立湯屋同行第二間享半價優惠；月兒彎彎餐廳套餐第二套半價。（圖／業者提供）

▲北投大地酒店迎來開幕11周年，即日起至4月30日推出「住一晚、第二晚或第二間半價」優惠。（圖／業者提供）

此外，入住旅客還可獲贈館內餐廳北投奇岩一號 1,111元餐飲抵用券，單筆消費滿2,000元即可折抵，並須於入住期間一次使用完畢。住房期間也可使用館內特色雪景大眾風呂，享受北投溫泉的悠閒氛圍。餐飲方面，館內喜歡西餐廳與月兒彎彎涮涮鍋同步推出「第二套半價」優惠；大眾風呂同行第2位半價、獨立湯屋第2間半價，以及SPA芳療30分鐘與60分鐘療程第2位半價。

▲慕舍酒店,渥達尼斯磨坊,李永裕「西班牙狂想」主題畫展。（圖／記者彭懷玉攝）

▲慕舍酒店坐落於捷運松江南京站附近。（圖／記者彭懷玉攝）

另外，坐落於台北市中心的MVSA慕舍酒店，即起推出「春旬・饗旅 MVSA × ORIGEN 聯名住房乘車專案」，旅客透過官網預訂「都會客房」或「酒莊客房」（不含早餐），每房可獲得ORIGEN餐飲抵用券1,200元共2張，讓旅客在台北即可品嚐充滿陽光與海洋風味的西班牙料理。

此外，專案亦加碼提供Uber 200元乘車抵用券，方便旅客在城市間移動，無論探訪藝文空間或夜間出遊，都能輕鬆往返。該專案於今（11日）起至5月31日開放預訂。

▲慕舍酒店入住指定房型即可獲得餐飲抵用券1,200元2張、Uber200元乘車抵用券。（圖／業者提供）

▲▼都會客房；酒莊客房一大床。（圖／業者提供）

▲慕舍酒店入住指定房型即可獲得餐飲抵用券1,200元2張、Uber200元乘車抵用券。（圖／業者提供）

全台第一家與世界頂級7大酒莊聯名的慕舍酒店，以一層樓一酒莊特色，提供旅人來自世界各地不同酒品，喝醉了上樓就能倒頭睡，1樓大廳有全天候Super Bar，包含古早味零食、軟飲、咖啡茶包等均可自由取用；下午5點至6點，Wine O’clock樓層可酩酒暢飲。

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

關鍵字： 台北市旅遊 台北市旅宿 星級飯店 北投大地酒店 MVSA慕舍酒店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

ETtoday旅遊雲
