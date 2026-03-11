ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
南港飯店牛排吃到飽再度回歸　加價299元可享半隻焗烤龍蝦

▲六福萬怡酒店牛排回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

▲六福萬怡酒店牛排吃到飽回歸。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

肉食主義者看過來，六福萬怡酒店大廳酒吧的牛排吃到飽再度回歸，899元起就能享有牛排無限續點，活動到5月29日，期間加碼，每人可用299元加購半隻黑松露奶油焗烤龍蝦。

台北市南港區的六福萬怡酒店大廳酒吧爐烤曾推出牛排吃到飽，由於活動好評不斷，農曆春節前再度回歸，一直到5月29日才結束，以百里香、迷迭香、大蒜等香料佐味的爐烤牛排無限供應，用餐客人可再佐以芥末醬、喜馬拉雅玫瑰鹽、夏威夷火山黑鹽來增添風味。

▲除了牛排吃到飽，還供應歐式麵包、鮮蔬沙拉、湯品、咖啡與熱茶。（圖／取自六福萬怡酒店臉書）

除了牛排吃到飽，同時還供應歐式麵包、主廚特製沙拉（可選日式胡麻醬或義式油醋醬）、湯品、咖啡與熱茶，每人再送1份杯裝哈根達斯冰淇淋。供應時間為周一至周四午、晚餐及周五午餐，午餐899元+10%，晚餐1090元+10%。

▲台北萬豪酒店超人氣肉食吃到飽2026再續推半年。（圖／台北萬豪提供）

另外，台北萬豪酒店的「肉食享肋‧豪吃之夜」今年繼續舉辦，6月30日前（假日、連假皆適用）提供肋眼牛排與美式BBQ豬肋排雙主餐無限續點，同時還有精緻沙拉吧、甜品水果及軟性飲品都能盡情享用，假日、連續假期不加價，每人1280元+10%。

主餐「爐烤美國肋眼牛排」選用油花豐潤、肉質細嫩的肋眼牛排，以迷迭香、百里香與蒜頭低溫爐烤入味，上桌時可依個人口味，搭配以牛大骨、牛碎肉、紅酒慢火熬煮的濃郁肉醬。「美式醬燒BBQ豬肋排」將豬肋排以肯瓊粉與多種西式香料醃製24小時，低溫烘烤2小時後再刷上特製BBQ醬，最後以高溫爐烤鎖住肉汁。

關鍵字： 美食雲 六福萬怡酒店 牛排吃到飽

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366