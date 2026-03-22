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盤點東區9家特色餐酒館！300種世界精釀任挑、無國界創意料理

混血珊莎的奇幻旅程

混血珊莎的奇幻旅程 混血珊莎的奇幻旅程

嗨~我是珊莎，本身是模特兒跟部落客，一年達成 60 間住宿開箱分享的住宿旅遊小達人， 專職旅遊美食部落客，歡迎來看珊莎的奇幻旅程。

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

撰文攝影／混血珊莎的奇幻旅程、整理／實習記者陳莉玟

正在尋找下班後的微醺去處嗎？東區餐酒館絕對是台北夜晚的首選地標！精選9間大安區餐酒館推薦名單，無論你是想找適合情侶約會的浪漫空間、熱鬧的慶生派對地點，或是需要高度隱私的公司包場聚會，這份清單都能滿足你的需求。

這幾間台北東區餐酒館不僅集結了創意美食與精緻調酒，許多店家更附設獨立包廂，讓你與好友盡情放鬆免受打擾。想體驗台北「越夜越嗨」的質感氛圍？喜愛微醺時光的朋友，趕緊手刀收藏這篇東區懶人包！

《東森新媒體ETtoday提醒您，喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲禁止飲酒。》

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緩緩 FABULA
在繁忙的台北東區街頭，你有多久沒有「緩緩」慢下來，好好看著對方的眼睛說說話？最近一直在尋覓一間能夠讓人暫時忘記時間、沉浸在微醺氛圍裡的約會餐廳，直到我推開了「緩緩 FABULA」的大門。由金曲歌后孫盛希親自打造的餐飲品牌，這裡不只是吃飯的地方，更是一處藏身於鬧區的質感約會餐廳。

昏黃適度的燈光、優雅又不失輕鬆的步調，加上主廚精心設計的無國界創意料理，這裡絕對是近期的東區餐酒館首選。如果你正打算給另一半一個充滿儀式感的夜晚，或是年終要舉辦小尾牙或聚餐慶生，這裡也有私人包廂，一起在 FABULA 享受這場慢節奏的味蕾饗宴吧！（完整食記介紹

緩緩FABULA Fusion Cuisine & Bar

地址：台北市大安區仁愛路四段71巷8號
電話：02－27110906
營業時間：11：30－17：00、18：00－23：00

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Oie Taipei
新開幕大安區餐酒館「Oie Taipei」，是一間主打法式勃根地料理的法式餐酒館，同時也是新竹人氣名店「Dela餐酒館」旗下新品牌，由擁有法餐資歷的江哲浦主廚坐鎮，精湛手藝道道讓人驚豔，一開幕就吸引不少饕客上門！餐廳裝潢是摩登都會風格，附設雅緻包廂適合多人聚餐。位在東區商圈，鄰近國父紀念館站2號出口，絕佳地段適合朋友聚餐跟慶生約會，是時候好好犒賞自己，來這裡享受浪漫微醺的夜晚。（完整食記介紹

Oie Taipei

地址：台北市大安區光復南路240巷50號1樓
電話：02－27118648
營業時間 ：周二至周五18：00－00：30／周六11：30－15：00、18：00－23：00

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

ABV地中海餐酒館光復店
台北餐酒館「ABV地中海餐酒館光復店」主打地中海料理，搭配店內超過300種的世界精釀啤酒，用餐不限時還有運動賽事轉播，營業時間從中午12：00到凌晨1：30，從早到晚都能揪三五好友一同歡聚，鄰近捷運國父紀念館站，走路3分鐘即可抵達，很適合下班周末跟朋友一同來大啖異國美食！（完整食記介紹

ABV地中海餐酒館光復店

地址：台北市大安區光復南路260巷39號
電話：02－87718114
營業時間：12：00－01：30（最後供餐時間23：30）

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Mellow Bar＆Restaurant
鄰近忠孝敦化站的台北啤酒餐廳「Mellow Bar & Restaurant」，帶來前所未有的啤酒體驗，餐廳環境是工業風的設計，搭配霓虹燈的迷幻風格，低調中又散發著美式復古的氛圍感，主打現榨拉霸啤酒，多達16款精釀啤酒選擇超豐富，餐廳還有提供炸物、漢堡、義大利麵跟排餐等等，很多餐點都是下酒良伴，加上店家營業至凌晨一點半，下班後想找個地方小酌紓壓，就跟朋友一起來這乾一杯吧！（完整食記介紹

Mellow Bar & Restaurant

地址 ：台北市大安區忠孝東路四段216巷32弄12號
電話 ：02－27719907
營業時間：17：30－01：30

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

Joiny Taipei 招台北餐酒館
周末想要找間忠孝復興餐酒館好好放鬆一下嗎？這間新開幕的「Joiny Taipei 招台北餐酒館」絕不能錯過，留澳主廚的菜單以Fusion Cuisine呈現無國界料理，每道都富有特色又創新，餐廳裝潢是時尚都會風格，柔和燈光跟舒適環境，邊用餐還能欣賞東區街景。店家位在東區頂好商圈，鄰近地下街14號出口走路不到1分鐘，絕佳地段適合朋友聚餐跟慶生約會。（完整食記介紹

Joiny Taipei 招台北餐酒館

地址：台北市大安區大安路一段73號2樓
電話：02－27710915
營業時間：周日至周四10：00－01：30、周五至周六10：00－02：30

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

醉好 another round
忠孝復興餐酒館「醉好 another round」擁有高人氣，Google評價高達4.8顆星，有別於一般餐酒館，店內餐點多樣化又很有水準，當月壽星還有專屬活動，最高可免費獲得100杯Shot，很適合揪姐妹好友一同來試試手氣！餐廳裝潢風格都會時尚，附設獨立包廂，鄰近忠孝復興地下街14號出口，走路只要3分鐘就能抵達，下班就跟朋友一同來享受微醺時刻！（完整食記介紹

醉好another round

地址：台北市大安區大安路一段19巷13號
電話：02－27766069
營業時間 ：周日至周四18：00－01：00、周五至周六18：00－03：00

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

ABV 南洋餐酒館
知名餐飲品牌「ABV Bar & Kitchen」旗下的「ABV南洋餐酒館」，集結新加坡、泰國、印尼、菲律賓、越南等地的各國美食，重新詮釋道地東南亞料理。近期推出高CP值早午餐，個人套餐多達10種選擇，澎湃份量只要339元，套餐還有附飲料跟新加坡咖椰吐司，搭配ABV的世界精釀啤酒，用味蕾感受濃濃南洋風情，商業午餐很適合揪朋友閨密一起，來場愜意的Brunch約會！（完整食記介紹

南洋餐酒館 ABV Bar & Kitchen 台北國館店

地址：台北市大安區光復南路280巷39號
電話：02－27210760
營業時間：12：00－01：30

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

ABV加勒比海餐酒館
位在大安區餐酒館推薦的「ABV加勒比海餐酒館」，鄰近捷運忠孝敦化站，主打中南美洲跟加勒比海島國料理，同時餐廳也是精釀啤酒領導品牌，在這裡能夠喝到超過300種的世界精釀啤酒，加上運動賽事轉播跟用餐不限時，超適合跟朋友家人聚餐。這次適逢家人當月生日，手工啤酒餐酒館還會送上精緻蛋糕給壽星慶生，享受美食搭配精釀啤酒，讓人留下微醺時刻的美好回憶！（完整食記介紹

加勒比海餐酒館 ABV Bar & Kitchen 台北忠孝店

地址：台北市大安區敦化南路一段233巷61號
電話：02－27216997
營業時間：12：00－01：30

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

ABV美式餐酒館
位在忠孝敦化捷運站6號出口的「ABV美式餐酒館」，在這裡吃得到美式烤肉、美式鄉村菜餚、早午餐、美式漢堡、南方靈魂料理，搭配超過300種的世界精釀手工啤酒餐酒館，道地口味連美國人都讚賞不已！現場有運動賽事轉播加上餐廳不限時，想吃經典美式風味，全都能在ABV美式餐酒館輕易滿足！（完整食記介紹

美式餐酒館 ABV Bar & Kitchen 台北敦化店

地址：台北市大安區敦化南路一段236巷16號
電話：02－27216067
營業時間：12：00－01：00

▲▼台北東區餐酒館推薦。（圖／混血珊莎的奇幻旅程授權提供）

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