大阪4月開幕設計飯店搶先看　免費衣物壓縮機、刺青也能泡大浴場

大阪外國人友善飯店選擇又多一間！《ETtoday新聞雲》搶先開箱將於4月3日開幕的「ANCHORED by RIHGA Osaka Namba」，不僅設計融入在地文化、地理位置優越，公共設施更提供免費衣物壓縮機和衣物壓縮袋，即使有刺青的旅客也能使用大浴場，親子旅客若帶小朋友入住，享6歲以下免費並含早餐。

「ANCHORED by RIHGA Osaka Namba」是大阪擁有超過90年頂級酒店品牌「麗嘉皇家飯店集團」今年最新推出的旅宿品牌飯店，以年輕、親子和外國旅客為主要客群目標，期望未來有8成客源都來自海外。

業者分享飯店選擇惠美須町原因，指出惠美須町地理位置四通八達，想要前往新世界、通天閣、難波、天王寺等熱門觀光區都很方便，且飯店距離地下鐵堺筋線「恵美須町」站走路只要3分鐘，更方便探索大阪魅力。

設計方面，飯店以「プレイフル大阪（趣味十足的大阪）」為核心精神，強調與在地文化的活力連結，並邀請多位日本藝術家為ANCHORED by RIHGA Osaka Namba設計出具有獨特大阪精神的藝術品。如飯店大廳由大阪在地藝術家 BAKIBAKI 操刀，展現視覺強烈的《飛舞的幸運鳳凰》，以鳳凰蘊含的幸運含義，希望看到的旅客都能擁有好運。

外國客友善飯店 免費衣物壓縮機最驚艷、刺青也能泡大浴場

對台灣人來說，ANCHORED by RIHGA Osaka Namba的海外客友善設施最讓人驚艷部分，包括飯店櫃檯有會講中文的接待人員；大廳設有備品自助區，提供盥洗用具、茶、女性護膚品讓需要的旅客自由拿取。

館內設有自助洗衣機外，更免費提供「自動衣物壓縮機」與「自動衣物壓縮袋」，旅客可以和飯店拿取壓縮袋，再使用機器自助壓縮，不用再煩惱買太多裝不進行李箱怎麼辦。

而大部分日本飯店現在雖設有大浴場，仍禁止刺青旅客進入，ANCHORED by RIHGA Osaka Namba飯店則強調「刺青友善」，不需要遮住刺青就能享受大浴場與桑拿設施。且在女湯的吹風機備品更提供頂級品牌「ReFa吹風機」讓旅客使用，從多面向展現日本款待的細膩感。

大部分客房均能住3至4人 多人出遊也不怕

客房方面，ANCHORED by RIHGA Osaka Namba共15層樓、200間客房，所有客房均為24平方米（約7.5坪）以上，且均設有乾濕分離的浴室和浴缸，以及50吋電視、熱水壺、吹風機等；為強調環境友善，房內不提供瓶裝水，改以冷水壺取代，讓旅客可至走廊飲水機取用。

業者也強調，幾乎所有客房都能使用3張床，其中包含一張沙發床，其中「優越雙床房」最多可睡到4人；同時為了服務小團體、多人家庭旅客，館內也設有連通房，最多可7人入住。

而位於14樓、全館僅2間的「通用家庭房」約40平方米（約12坪），則主打無障礙設施，如房門設計為橫開式拉門，衛浴也設計為適合行動不便者使用的空間，最多可4人入住。

為了做出差異化，並吸引更多客群，業者在飯店15樓打造全館僅8間的「概念房型」，以結合榻榻米的和洋客房為設計，加入更多大阪元素，例如不倒翁、大阪生產的陶瓷品、金平糖、來自堺市的茶包品牌等，透過更精緻的選品帶給旅客不同住宿體驗。

全日餐廳有早餐吃到飽 吃得到章魚燒、棉花糖、現做熱食

餐廳方面，ANCHORED by RIHGA Osaka Namba於1樓設有一間全日餐廳，請來日本知名藝術家はらわたちゅん子以今宮戎神社的生意欣榮的祭典「十日戎」做為靈感，打造特色霓虹藝術主題。

早餐提供自助吃到飽形式，並提供章魚燒、棉花糖等特色餐點，亦有主廚現做熱食選擇；午餐則採單點制，入夜後，整間餐廳變身為特色酒吧，有特色調飲外，在吧台也找得到大阪特色的彈珠汽水、綜合果汁。

ANCHORED by RIHGA Osaka Namba目前已開放預訂，麗嘉皇家飯店集團也預計今年4月1日於沖繩北谷開設首間公寓式酒店「沖繩北谷麗嘉皇家度假酒店」，全館均為海景房、均為12坪以上，並有無邊際泳池；9月1日則在福岡開設全新品牌飯店「バウンシー・バイ・リーガ 福岡博多（BOUNCEE by RIHGA FUKUOKA HAKATA）」，位於博多祇園商圈內，目前均已開放旅客訂房。

而位於與Osaka Metro心齋橋站直通的商辦複合設施內，則有「The Gate Hotel大阪by HULIC」將於6月15日開幕。該飯店地處御堂筋與長堀通交會的黃金地段，是該品牌於關西地區的旗艦級飯店，全館共設有223間客房，所有客房都位於高樓層，能從100公尺高空俯瞰大阪繁華都會景觀。

