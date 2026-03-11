ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

紅魽、鱸魚成新菜主角　慕里諾6大品牌台灣海之味祭登場

▲慕里諾6大品牌推台灣海之味祭。（圖／記者黃士原攝）

▲勝急「紅魽腰內豬排丼飯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣在地魚產正值肥美，慕里諾國際餐飲集結旗下6大品牌於3、4月聯手推出季節限定「台灣海之味祭」，選用太平洋野生紅魽、宜蘭南方澳直送白帶魚、台灣近海養殖龍虎斑，由主廚團隊運用和洋料理技法，變成一道道春季新菜色。

▲慕里諾6大品牌推台灣海之味祭。（圖／記者黃士原攝）

▲BEPPIN PASTA「紅魽煙花女義大利麵」。（圖／記者黃士原攝）

勝急 x BEPPIN：野生紅魽與精品米食的創意組合

在日本又稱為「間八」的紅魽，體色偏紅，位列「鰤魚御三家」之一，是日本著名的節慶吉兆高級魚種之一。

かつ丼屋勝急推出「紅魽腰內豬排丼飯」，鮮嫩紅魽對比多汁腰內肉，搭配生食級雞蛋炒製的歐姆蛋與牛奶皇后米。BEPPIN PASTA則發揮自製生麵優勢，除了回歸人氣款「紅魽煙花女義大利麵」，主廚團隊更研發全新「地中海香煎紅魽魚」，以橄欖油、大蒜、番茄與黑橄欖翻炒，精確帶出紅魽的清甜。

▲泰迪農園「燉煮鱸魚白咖哩」。（圖／慕里諾提供）

▲泰迪農園「燉煮鱸魚白咖哩」。（圖／慕里諾提供）

泰迪農園 x Suage：鱸魚與辛香料的溫潤交織

因為低脂、高蛋白，被健身族喻為「海中雞胸」的鱸魚，在這一季成為咖哩的最佳主角。泰迪農園咖哩推出「燉煮鱸魚白咖哩」，在經典新宿醬基底中加入椰奶、豆蔻與茴香，調和出濃郁溫潤質地的白咖哩。

Suage 北海道湯咖哩主打「鱸魚起司牛奶湯咖哩」，將招牌原味湯底融合鮮乳與切達起司，乳香讓鱸魚風味更顯圓潤。另外，主廚團隊發揮創意，將起司牛奶湯咖哩結合台灣烏魚腱，推出「烏魚腱起司牛奶湯咖哩」。

▲慕里諾6大品牌推台灣海之味祭。（圖／記者黃士原攝）

▲靜岡勝政日式豬排「酥炸龍虎斑」系列回歸。（圖／記者黃士原攝）

勝政 x 勝勢：龍虎斑重磅回歸與肥美白帶魚

靜岡勝政日式豬排「酥炸龍虎斑」系列回歸，主廚使用台灣近海養殖直送的龍虎斑，酥炸後保留魚皮膠質與細膩肉質，搭配日本柑橘醋蘿蔔泥，另有「龍虎斑腰內豬排套餐」可供雙拼選擇。

伊勢路-勝勢日式豬排主廚團隊選用宜蘭南方澳新鮮捕撈上岸的白帶魚，細心去刺後保留迷人銀脂酥炸，推出豪華「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，一次享有白帶魚、手工蝦排與腰內豬排的海陸三拼。

▲金子半之助推出全新料理「極．親子丼」。（圖／金子半之助提供）

另外，金子半之助3月12日推出全新料理「極．親子丼」，以雙倍滑蛋包裹雞肉，再淋上特調醬汁。餐點搭配招牌天婦羅，包含鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等，售價399元。

關鍵字： 美食雲 慕里諾 勝急 BEPPIN 泰迪農園 Suage 勝政 勝勢

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

陶晶瑩含淚送別袁惟仁　「來生要好好照顧身體」

推薦閱讀

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

量販超市連續14天抗漲「買1送1」

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

獨／必勝客「8種口味大比薩」漲價！最多貴45元　個人比薩也漲

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

龍潭披薩職人自建「窯烤樹屋」

南港飯店牛排吃到飽再度回歸

桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

「九九峰園區」試營運門票99元

鑊氣蛋炒飯只賣45元！粒粒分明充滿焦香

肥前屋3/11開始試營運

肥前屋復活「顧客評價魚刺少很多」

板橋美食社團推爆！新埔市場30年麵攤

香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町

藏壽司推「蠟筆小新疊疊杯」限量1.5萬個　3/12起消費滿額即送

熱門行程

最新新聞更多

「銀海明月號」首次靠泊高雄港　外籍旅客體驗港都文化魅力

米其林公布3月新入選餐廳

好市多「赤腳、打赤膊」恐被拒入場　不排除取消會員資格

國旅平日補助「最快5月上路」　觀光署：預算未過不排除延至明年

白色情人節限定「花束玫瑰蛋糕」開賣　手搖飲推舒芙蕾造型甜點

傳承三代超過70年！釜山老店只賣烤盲鰻

全台最大「淡水紫藤花園」開放日公布

馬祖海洋觀光系列活動4月登場　假日音樂會7月接力

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366