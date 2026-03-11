紅魽、鱸魚成新菜主角　慕里諾6大品牌台灣海之味祭登場

▲勝急「紅魽腰內豬排丼飯」。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣在地魚產正值肥美，慕里諾國際餐飲集結旗下6大品牌於3、4月聯手推出季節限定「台灣海之味祭」，選用太平洋野生紅魽、宜蘭南方澳直送白帶魚、台灣近海養殖龍虎斑，由主廚團隊運用和洋料理技法，變成一道道春季新菜色。

▲BEPPIN PASTA「紅魽煙花女義大利麵」。（圖／記者黃士原攝）

勝急 x BEPPIN：野生紅魽與精品米食的創意組合

在日本又稱為「間八」的紅魽，體色偏紅，位列「鰤魚御三家」之一，是日本著名的節慶吉兆高級魚種之一。

かつ丼屋勝急推出「紅魽腰內豬排丼飯」，鮮嫩紅魽對比多汁腰內肉，搭配生食級雞蛋炒製的歐姆蛋與牛奶皇后米。BEPPIN PASTA則發揮自製生麵優勢，除了回歸人氣款「紅魽煙花女義大利麵」，主廚團隊更研發全新「地中海香煎紅魽魚」，以橄欖油、大蒜、番茄與黑橄欖翻炒，精確帶出紅魽的清甜。

▲泰迪農園「燉煮鱸魚白咖哩」。（圖／慕里諾提供）

泰迪農園 x Suage：鱸魚與辛香料的溫潤交織

因為低脂、高蛋白，被健身族喻為「海中雞胸」的鱸魚，在這一季成為咖哩的最佳主角。泰迪農園咖哩推出「燉煮鱸魚白咖哩」，在經典新宿醬基底中加入椰奶、豆蔻與茴香，調和出濃郁溫潤質地的白咖哩。

Suage 北海道湯咖哩主打「鱸魚起司牛奶湯咖哩」，將招牌原味湯底融合鮮乳與切達起司，乳香讓鱸魚風味更顯圓潤。另外，主廚團隊發揮創意，將起司牛奶湯咖哩結合台灣烏魚腱，推出「烏魚腱起司牛奶湯咖哩」。

▲靜岡勝政日式豬排「酥炸龍虎斑」系列回歸。（圖／記者黃士原攝）

勝政 x 勝勢：龍虎斑重磅回歸與肥美白帶魚

靜岡勝政日式豬排「酥炸龍虎斑」系列回歸，主廚使用台灣近海養殖直送的龍虎斑，酥炸後保留魚皮膠質與細膩肉質，搭配日本柑橘醋蘿蔔泥，另有「龍虎斑腰內豬排套餐」可供雙拼選擇。

伊勢路-勝勢日式豬排主廚團隊選用宜蘭南方澳新鮮捕撈上岸的白帶魚，細心去刺後保留迷人銀脂酥炸，推出豪華「白帶魚海鮮腰內豬排套餐」，一次享有白帶魚、手工蝦排與腰內豬排的海陸三拼。

▲金子半之助推出全新料理「極．親子丼」。（圖／金子半之助提供）

另外，金子半之助3月12日推出全新料理「極．親子丼」，以雙倍滑蛋包裹雞肉，再淋上特調醬汁。餐點搭配招牌天婦羅，包含鳳尾蝦、舞菇、白身魚、青龍與海苔等，售價399元。