頂級日遊船、水上飛機新玩法！4月遊北越3大優勢　業者：CP值最高

▲「孝親旅行」需求快速升溫，業者推薦4月是前往北越旅遊的黃金時機。（圖／東南旅遊提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

隨著高齡化與家庭旅遊型態轉變，「孝親旅行」需求快速升溫。旅行業者觀察，飛行時間短、文化相近且度假機能成熟的越南，近年躍升為跨世代出遊熱門目的地，台灣旅客赴越南人次已突破百萬，名列出國第五名。

▲六一遛阿寬搭乘「水上飛機」，以不同視角俯瞰石灰岩島嶼與海灣景觀。



業者指出，若規劃今年出國行程，4月是前往北越旅遊的黃金時機，主因是氣候舒適、人潮較少與旅遊價格相對親民三大優勢。春季的北越平均氣溫約18至25度，氣候涼爽宜人，正值春暖花開時節，適合走訪世界自然景觀下龍灣，欣賞石灰岩群峰與碧綠海灣交織的壯麗景致，同時減少厚重衣物負擔，讓行李更輕便。

▲▼下龍灣頂級日遊船高規格公共空間；頂級日遊船供應特色餐食。

此外，4月出遊也能避開暑假旅遊旺季，不論是偏好慢步調旅行的熟齡族群，或重視旅遊品質的家庭客，都能享有較從容的旅遊環境。加上春季團費通常低於寒暑假高峰期，兼顧預算與品質，業者透露「4月堪稱北越全年CP值最高的出遊時段。」

▲越式家鄉菜MAMMOM吃到飽，體驗在地美食樂趣。

隨著旅遊型態改變，現代旅客不再追求「走得多」，而是更重視住宿品質與深度體驗。以河內為例，行程多結合五星飯店住宿與在地特色美食，例如到米其林必比登推薦餐廳BẾP PRIME品嚐招牌「火燒雞」，以烈酒點火炙燒全雞後再加入藥材火鍋燉煮，香氣十足；另一家新興餐廳MAMMOM則主打越式家常料理，以味蕾感受當地文化。

▲也可選擇搭乘熱氣球進行空中巡禮。

除了城市美食，北越自然景觀同樣是旅遊亮點。來到下龍灣，旅客可搭乘頂級日遊船巡遊海灣，從海上近距離欣賞世界級奇景；也可選擇搭乘水上飛機或熱氣球進行空中巡禮，以不同視角俯瞰石灰岩島嶼與海灣景觀，體驗海陸空多層次玩法。

▲北越下龍灣的「龍騰碧珠洞」，融合洞穴實景匯演與頂級美饌，去年6月正式亮相。（圖／記者彭懷玉攝）



另一大亮點是「龍騰碧珠洞穴晚宴」，旅客將走入歷經億萬年形成的鐘乳石天然洞穴，在高達16公尺的壯麗岩洞奇景中，品嚐奢華海陸盛宴，搭配燈光投影秀與沉浸式演出，於奇岩與聲光交織的氛圍中，享受難忘的感官饗宴。

另外，近年來，清酒也從餐桌上的配角，逐步升格為代表日本風土文化與職人工藝的象徵。看準這股深度文化消費與體驗經濟的潮流，台灣史上最大規模的清酒文化展「城市蘊釀計畫：Sake Union 蘊釀台北」將於3月27日至29日在台北信義區香堤大道廣場登場。

活動現場匯聚超過40家日本酒造品牌，並結合台灣熱門、預約困難的餐飲名店，旅客無需遠赴日本，即可與釀酒匠人面對面交流，品嚐百款精選清酒。易遊網為該活動官方唯一授權線上售票平台，不僅提供單人與鑑賞家套票，更推出「飯店微醺方案」，打造從購票、品飲到微旅行的一站式體驗，讓清酒文化愛好者享受完整深度之旅。

《ETtoday新聞雲提醒，喝酒不開車，未滿18歲禁止飲酒。》