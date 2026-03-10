JR東日本飯店Buffet宣布漲價　5/1起全餐期多100元

▲鉑麗安自助餐即日起至5月4日推出期間限定「歐洲經典主題自助餐」。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

記者黃士原／台北報導

近年原物料、人事成本持續上揚，多家餐飲業陸續漲價，JR東日本大飯店台北Brilliant鉑麗安全日餐廳也宣布，5月1日起全部餐期價格調漲100元。

Brilliant鉑麗安全日餐廳以半開放式廚房與現場料理為特色，周一至周五午餐與周一至周四晚餐價格為1480元，周五晚餐、周末假日午晚餐價格為1680元，周末下午茶為980元。不過，飯店宣布，5月1日全部餐期價格調漲100元。

▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」的德國豬腳佐酸菜（圖／JR東日本大飯店台北提供）

此外，鉑麗安全日餐廳會不定時推出主題餐檯，即日起至5月4日為「歐洲經典主題自助餐」，由主廚陳永儒領銜廚藝團隊，精選法國、義大利、德國與西班牙等地經典料理，開胃冷食有「生煎鮪魚尼斯沙拉」、「茴香燻鮭魚節瓜塔」、「蒜味蝦佐法棍」與「法式豬肉派佐莓果醬」。

▲鉑麗安自助餐「歐洲經典主題自助餐」的義式水煮魚。（圖／JR東日本大飯店台北提供）

熱食部分則匯聚歐洲多國經典料理，包括法式料理代表「油封鴨」、口感濃郁的「俄式酸奶炒牛肉」、清爽鮮美的「義式水煮魚」、香草氣息濃郁的「普羅旺斯羊排」、風味醇厚的「法式燉牛舌」，以及饕客們最愛的英式經典「威靈頓牛排」。

甜點區則有口感濃郁滑順的巴斯克乳酪蛋糕、咖啡香濃的提拉米蘇、細緻輕盈的瑪德蓮等，搭配每日現烤義式佛卡夏與德國鹼麵包，以及深受大小朋友喜愛的 Häagen-Dazs冰淇淋。

▲台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳推出「沖繩假期‧海味盛宴」。（圖／台北六福萬怡提供）

另外，台北六福萬怡酒店旗下敘日全日餐廳今日起推出期間限定主題「沖繩假期‧海味盛宴」，餐檯上供應多款當地代表性美食。4月1日起午晚餐單筆消費滿3000元還能參加抽獎，獎項包括沖繩來回機票、沖繩麗星郵輪雙人遊及KKday 500元折扣券。

除了沖繩美食季，敘日全日餐廳本季活動包含多重優惠，3月31日前穿著粉紅元素服飾或配件並拍照打卡，即享午、晚餐及下午茶8折。4月30日前，平日出示棒球賽門票享雙人同行第2位半價（須加收原價服務費），如果穿戴棒球元素服飾則享優惠價：平日午晚餐1299+10%、假日1499+10%。