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台灣直飛石垣島最快40分鐘到！新石垣機場寄送行季+交通攻略

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！ 周花花

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

台灣直飛石垣島機場單程最快只要50分鐘，屁股還沒坐熱馬上就要準備降落！非常適合親子旅行、長輩旅行，「石垣島機場」到市區交通很方便，搭公車巴士、租車自駕都可以，商店很多很好買，幾乎所有石垣島特產、石垣島伴手禮都能在國內線賣店買到！

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台灣虎航直飛石垣島
班次目前是一周兩班，2026年6月2日之後會增加為一周四班，單程飛行時間僅50至60分鐘，我們這次搭乘去程甚至只花了40分鐘就到，絕對是我搭過最快的國際線飛機！

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

石垣島機場到市區交通
完整名稱是「南方之島石垣機場（南ぬ島石垣空港）」，但台灣人大多習慣叫石垣島機場。到市區的交通方式，主要分成租車自駕、搭巴士公車兩種，大家可依照行程安排自由選擇。

►租車：機場附近就有很多間租車公司，如果有帶小朋友、老人家旅行石垣島，開車自駕玩起來絕對最輕鬆。
►巴士公車：如果不想租車自駕，也能搭巴士公車前往石垣島市區，主要可以搭乘以下幾班公車，時刻表、其他路線公車可以至官網查詢

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲乘車位置就在石垣島機場國際線出來前面。

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

寄送行李
想要一入境就開始玩的話，可以使用石垣島機場寄送行李服務，當天就會把行李載送到指定飯店，這樣就不用自己把行李拿到飯店寄放，一出機場就能馬上開始行程。櫃台位置在國際線、國內線的交叉口，水族箱的旁邊，如果找不到可以直接詢問旅客諮詢中心最快。

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

免稅店
國際線出境後的免稅店小小的，賣的東西和多數日本小機場差不多，薯條三兄弟、一蘭拉麵之類的。如果想最後採購石垣島伴手禮，記得要往「國內線」的方向走，這邊賣的東西就很齊全。我最愛的「石垣島牛奶屋」機場有店，賣的品項沒有市區多元，但基本的還是都有，也能買到切片吐司、鮮乳、奶昔。

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲其他像是請福泡盛柚子酒、Royce石垣島限定巧克力洋芋片、泡盛、辣油、海鹽、黑糖等，全都應有盡有。

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

機場便利商店

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲石垣島的便利商店只有FamilyMart，位置同樣在國際線往國內線的方向，招牌很明顯，不太需要擔心會找不到。

美食餐廳
和商店一樣在管制區外，肚子餓的人記得吃飽再進關。管制區內完全沒有任何飲食餐廳，就只有飲料販賣機，和前面提到小小一間免稅商店。品牌有星巴克、石垣島MiruMiru本舖、石垣牛牛排、八重山麵、海鮮壽司，選擇雖然不到非常豐富，但多是很有石垣島特色的美食。

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

▲▼石垣島機場。（圖／周花花授權提供）

心得
台灣直飛石垣島只要50分鐘，快速方便票價也不會太貴，台灣虎航夏季會增班到一周四班，大家就能更彈性的選擇旅遊天數，盡情感受石垣島魅力。

新石垣機場

地址：1960-104-1 Shiraho, Ishigaki, Okinawa 907-0242日本

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關鍵字： 石垣島機場 日本旅遊 達人旅遊 旅遊情報 日本特色系列 周花花

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