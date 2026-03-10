亞洲首艘迪士尼遊輪啟航！連3晚煙火秀　還有7個主題打卡點

▲迪士尼探險號遊輪今（10日）於新加坡啟航，3月13日至15日將有煙火與燈光秀。（圖／迪士尼遊輪提供）



記者彭懷玉／台北報導

根據新加坡旅遊局最新統計，2025年新加坡國際旅客到訪人次達1,690萬，較前年成長2.3%，主要客源市場包括中國大陸、印尼與馬來西亞。台灣市場同樣表現亮眼，全年訪新旅客達42萬人次，年增5%。其中，迪士尼探險號就於今（10日）起首航新加坡，而萬態野生動物世界沉浸式場館Exploria、新加坡海洋館也是全新亮點，特別受親子族喜愛。

▲新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志（左3）指出，後疫情時代台灣旅客對「深度體驗型」旅遊需求明顯提升。（圖／記者彭懷玉攝）



新加坡旅遊局大中華區首席代表兼執行署長潘政志指出，後疫情時代台灣旅客對「深度體驗型」旅遊需求明顯提升，新加坡未來將聚焦三大休閒旅遊發展方向，持續提升目的地吸引力。

▲迪士尼探險號搬進超過250公尺的海上雲霄飛車「Ironcycle Test Run」。（圖／迪士尼遊輪提供）



亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」今（10）日正式在新加坡啟航，為迎接此盛事，濱海灣一帶也將設置7個迪士尼主題打卡點，並於3月13日至15日舉辦煙火與燈光秀。新旅局透露，打卡點分別於華僑銀行總行、濱海藝術中心、花園灣、JW萬豪酒店新加坡南岸、全島一號、 PARKROYAL COLLECTION 濱海灣與史丹福瑞士酒店，預計會以類似公仔的形式呈現。同時，麗思卡爾頓遊艇旗下全新奢華遊艇Luminara也以新加坡作為亞洲首航起點。

▲全新沉浸式體驗場館Exploria。（圖／新加坡旅遊局提供）



在自然與海洋體驗方面，萬態野生動物世界全新沉浸式場館Exploria已於3月3日開幕，為東南亞規模最大的室內自然主題多媒體景點之一，旅客可體驗從史前巨型生物、極地冰封景觀到微觀生態系統等多元主題；新加坡海洋館也完成翻新擴建，規模為原S.E.A.海洋館的3倍，並導入互動科技打造沉浸式海洋體驗。此外，全新奢華度假酒店桂玥The Laurus亦同步亮相。

▲Live Nation將推出亞洲首座音樂展演空間，能容納3000名觀眾。（圖／新加坡旅遊局提供）



第二項發展重點為景點與娛樂設施升級。Live Nation將在新加坡打造亞洲首座音樂展演空間；新加坡F1大獎賽今年也首度引入衝刺賽程。另一方面，東南亞首座保時捷體驗中心預計2027年落成，設有超過2公里操控賽道與多項賽車體驗設施。

新加坡旅遊局也透露未來發展藍圖，包括2030年於南濱海打造全新康養中心，預計每年可吸引約200萬名旅客，其中近一半為國際遊客；同時樟宜機場第五航廈也將於2030年啟用，大幅提升新加坡的航空運能與國際連結。

▲亞洲文明博物館與霸王茶姬品牌攜手合作，打造沉浸式茶文化展覽「茶苑夢」。（圖／新加坡旅遊局提供）



第三項重點為跨界合作。新加坡已與潮玩品牌POP MART簽署3年合作備忘錄，未來將持續推出聯名活動；亞洲文明博物館則攜手霸王茶姬，推出沉浸式茶文化展覽「茶苑夢」，展期至6月7日止。