亞洲首艘「迪士尼探險號」完整攻略　必玩設施、免費餐廳一次看

亞洲首艘迪士尼遊輪「迪士尼探險號（Disney Adventure）」於今（10日）正式在新加坡啟航。《ETtoday新聞雲》專訪實際登船的兩家台灣旅遊業者，從客房選擇、船上設施、必看表演、餐飲亮點到登船前注意事項，整理出完整攻略，提供計畫搭乘這艘全球最大迪士尼遊輪的旅客參考。

全新「迪士尼探險號」排水量達20.8萬噸，共設有2111間艙房，最多可容納約6700名旅客。目前航程以4天3夜與5天4夜為主，全程不安排岸上觀光，旅客可專心體驗船上娛樂與設施。整艘遊輪規劃7大主題區域、6間主題餐廳，並設有分齡兒童與青少年俱樂部，以及成年人專屬餐廳與休憩空間，打造沉浸式的迪士尼海上度假體驗。

目前台灣旅行社如「可樂旅遊」已推出團體與自由行產品，內容包含新加坡來回機票、首晚新加坡住宿與迪士尼探險號船票，並安排新加坡機場至飯店、飯店至遊輪碼頭、遊輪碼頭至樟宜機場等三段接駁交通，船上亦安排隨船中文領隊。目前已開放預訂至2027年3月航次，售價每人最低4萬1888元起。

旅遊電商Klook則宣布，即日起至3月31日透過平台預訂任一迪士尼探險號航程，可獲得150美元（約新台幣4500元）新加坡旅遊金，可用於飯店、景點門票與體驗活動，同步開放2027年1月至8月航期預訂。

1.迪士尼探險號4天與5天航程怎麼選？

可樂旅遊協理廖姵澄表示，若是親子家庭旅客，建議選擇5天航程，行程較從容，也能體驗更多船上活動；若是與朋友或閨蜜出遊可選擇4天航程。

不少旅客會擔心「整趟都在船上會不會無聊？」她直言完全不必擔心，船上從早到晚活動密集，包括表演、設施與各種娛樂節目。她也特別推薦5天航程，因為其中包含4天航程看不到的限定神秘秀。

2.船上艙房怎麼選？

迪士尼探險號艙房大致可分為6種，從上下舖房、豪華客房（雙人床＋沙發床）、海景房、園景房、礁景房到最頂級的禮賓房，其中又再細分是否有陽台等。

廖姵澄認為，若自主性高、長時間會在外面參加船上各種活動且有預算考量，選擇內艙房即可；若想看海放鬆可選擇海景房。她也觀察到，許多旅客對「禮賓套房」興趣濃厚，除了享有專屬管家服務，還可使用VIP休憩空間與優先入場看秀等服務。

Klook台灣行銷經理崔戎依則指出，海景房適合喜歡拍照的旅客，可在陽台享受客房服務，一邊看海吃早餐；若是親子旅客，則推薦選擇園景房或礁景房。

其中園景房面向表演舞台，在房內即可欣賞演出；礁景房則面向海底世界主題景觀，視野宛如置身海底大廳，環境也相對安靜。

而「禮賓套房」不只有專屬管家服務，同時享有專屬迪士尼商店、SPA、酒吧、專屬甲板、能享受整片海景的禮賓室等尊爵服務，若想要好好渡假，選禮賓套房準沒錯。

3.船上必玩設施、必看表演有哪些？

崔戎依推薦，船上最不能錯過的是海上最長雲霄飛車。該設施會沿著軌道行駛兩圈，第一圈由系統自動控制，第二圈則可由旅客調整速度，是不少體驗過旅客大力推薦的熱門設施。她建議旅客登船後，記得透過迪士尼專屬APP預約。

表演方面，船上從室內劇場到戶外舞台全天候都有節目，其中最推薦的包括《Disney Seas the Adventure》與《Remember》，將經典迪士尼故事與角色重新編排成大型舞台劇，是只有在郵輪上才能看到的限定演出。兩場表演均需事先預約，建議開演前15至30分鐘入場，以取得較佳座位。

此外，不需預約的戶外表演如《Avengers Assemble》、《Duffy and Friends》以及煙火秀《The Lion King Celebration in the Sky》同樣人氣極高，建議提早到場卡位。

4.船上餐飲亮點有哪些？免費餐廳有幾間？

迪士尼探險號共有6間主題餐廳，提供自助式與套餐式料理。遊輪公司會為旅客安排於不同餐廳用餐，確保每位旅客都能體驗各餐廳特色。

崔戎依提醒，登船前須先下載「Disney Cruise Line Navigator App」，除了查詢每日活動，也可查看用餐餐廳與桌號。

她表示，每桌都有專屬服務人員，會事先確認飲食禁忌，餐點從主餐到甜點都可自由點選。

其中最具特色的餐廳是「Animator’s Palate」，整個餐廳以大螢幕包圍設計。用餐前旅客可在畫紙上創作角色，服務人員收走後會將畫作轉化成動畫，與迪士尼角色一同出現在螢幕上，宛如創作自己的迪士尼故事。

此外，船上也設有多個免費快餐區。廖姵澄推薦17樓的「Pizza Planet」，提供4種口味披薩無限供應，還有多款漢堡可選；18樓的「Infinity Bar」則可免費享用熱狗；10樓與17樓設有24小時飲料站，提供汽水、茶、咖啡與氣泡水無限暢飲。

船上另有日式料理與義大利料理兩間付費餐廳，價格分別為每人115美元與55美元起。中國手搖飲品牌「奈雪的茶」也進駐郵輪，但需另外付費。

5.船上親子設施有哪些？有小朋友照護服務嗎？

廖姵澄指出迪士尼探險號規劃完善且分齡明確的兒童與青少年主題俱樂部，根據不同年齡層有明確分區設施，且均為私人區域，讓小朋友一進去就玩到不想出來，甚至有些設施僅限小朋友，大人不能進入。3歲以下也有照護服務，每小時美金10元，亦有嬰兒床設施，但有指定服務時間，並非24小時。

崔戎依也補充，船上為6個月至3歲的小探險家們設立了托兒所「It's a Small World」，經過專業培訓的迪士尼輔導員將為各位小探險家提供無微不至的關懷和照顧。

6.迪士尼探險號可以買到迪士尼周邊商品嗎？

迪士尼探險號上設有多間迪士尼商店，其中不少商品是只有登船才能購買的航海限定款。崔戎依建議，旅客可優先逛「World of Disney」、「Duffy and Friends Shop」與「Treasures Untold」等商店，熱門商品若太晚購買可能會售罄。

7.迪士尼探險號還有哪些特別設施與服務值得體驗？

崔戎依表示，船上設有電影院，旅客可免費觀賞迪士尼旗下最新電影，包括《動物方程式2》與《阿凡達3》。此外，每個艙房區域都安排專屬客房服務人員，每天會打掃房間2次。服務人員也會用毛巾折成不同角色造型，若給予小費，有時甚至會出現「毛巾動物園」驚喜。

旅客登船後也可向服務人員領取紀念徽章，在珠寶店每天可領取一枚小吊飾，最後可串成項鍊。航程結束前還可領取搭船證書作為紀念。

8.登船前需做的準備事項

若已預訂迪士尼探險號航程，建議先下載「Disney Cruise Line Navigator App」，所有船上活動預約與服務都透過APP完成。此外，為響應環保，艙房內僅提供毛巾與洗沐用品，不提供牙刷與拖鞋等一次性備品，旅客需自行準備。若需要WiFi上網服務，也需另外購買網路方案。

整體而言，業者均表示，迪士尼探險號宛如一座海上迪士尼樂園，但與陸上樂園最大不同是不需要煩惱交通、不用大撒幣買快速通關或搶整理券，所有行程一目了然，且透過APP都能預約，餐廳也都已經幫旅客安排好，讓旅客登船後就可以無腦輕鬆玩。