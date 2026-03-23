多達200隻萌貓出沒！石垣島隱藏版「貓島」　交通餵食攻略必存

美食狂熱者!志在發掘各種食物 一個天天喊著減肥卻吃個不停的小胖子 喜歡旅遊熱愛冒險，全世界都是我的遊樂園!

撰文攝影／周花花、整理／實習記者陳莉玟

貓奴們推薦一定要收藏這個，有著「石垣島貓島」之稱的石垣島景點「南之濱町綠地公園」，據說貓咪數量多達200隻，每隻都可愛又親人，有跟當地人確認過了可以自由餵食完全沒問題！距離市區不會太遠，交通算是方便，即使沒有租車自駕，走路半小時也能到。

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位置

「石垣島貓島」其實不算是個島嶼，而是位在石垣港離島碼頭旁八島人工島，和本島之間透過南門大橋相連，如果搭郵輪來石垣港的話，「石垣島郵輪港口（石垣新港）」就是在這個地方。流浪貓主要聚集地點為「南之濱町綠地公園」，Google Maps搜尋輸入「南ぬ浜町緑地公園」即可。

交通

旅行石垣島最建議的交通方式，當然是租車自駕，要開車去哪都很方便，公園內就有免費停車場。若是沒有租車的話，從「石垣島機場」出發，可以搭乘4號、10號公車到石垣島市區，接著步行2公里、30分鐘左右也可抵達。或是要租腳踏車、電動車前往南之濱町綠地公園都行，是個很值得推薦的石垣島不租車景點。

介紹

南之濱町綠地公園貓咪數量據說多達200隻，我們這天是傍晚來的，並沒有看到這麼多。但從停車場下來就能看到好幾隻，數量至少有20隻以上，只要備好罐罐、肉泥，貓咪們就會主動跑過來。這裡的貓咪大多已被節育，由當地志工團體推動的TNR計畫，做得相當好，看起來都很健康、活力十足。

餵貓

我們有跟當地人確認過，貓咪是可以自由餵食的。大家可以先在超市、便利商店買好貓肉泥、罐罐再出發，在這裡就會成為萬人迷，貓咪看到食物就會通通跑過來！每隻貓的體態都很壯碩，甚至比我家養的那隻還胖，看得出來伙食相當好。

▲石垣島不少地方都能看到貓咪身影，而且幾乎都不太怕人，甚至還會自己跑過來討摸摸，可見石垣島是個極度貓咪友善的地方。

心得

喜歡貓咪的人，推薦你一定要收藏這個石垣島景點，前往石垣島貓島的交通方式相當簡單，開車自駕有免費停車場，不租車從市區走路也能到。如果搭郵輪來石垣島的話，從石垣島郵輪港口（石垣新港）散步過來，一樣大約半小時就能抵達。

南之濱町綠地公園

地址： Painuhamacho, Ishigaki, Okinawa 907－0015日本

『周花花，甲飽沒』吃飽再減肥！

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