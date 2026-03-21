桃園「醃篤鮮小籠包」咬開香甜雞湯超濃！椒麻辣蒸餃嗜辣者必挑戰

我是芽月 一個台南女兒 我習慣用吃來了解這個世界 現在~我用文字把幸福的滋味說給你聽

撰文攝影／民宿女王芽月、整理／實習記者陳莉玟

我很愛吃水餃、餛飩或是燒賣這一類的包餡食物，這間「聚圓上海點心總匯」就在桃園春日路我家牛排隔壁，只是大家可能都只注意到我家牛排，沒發現旁邊小巷子就有這家好吃的上海點心！

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菜單

環境

▲裡面的座位其實不多，我就沒有拍了，但比較特別的是，大家不妨抬頭往上看，他們的電燈有用竹籠罩著，超可愛！

重點就是這個

醃篤鮮可是超有名的上海本幫菜，很多人為了這一道湯品，在大節日真的是一鍋難求，而桃園這裡居然有這個醃篤鮮小籠包，怎麼可以不來吃看看。

品項介紹

醃篤鮮小籠包 一籠 8顆／240元

雖然價格是高了一點，但從他們牆上的介紹上就可以看出，裡面的食材真的非常繁瑣。去台北要喝到一碗醃篤鮮還要先預約，我在桃園就可以吃到相似食材、相似味道的小籠包，還可以選半籠就好，我為什麼不嘗鮮看看呢！

▲這個小籠包也太可愛了，外面還用麵條做繩子綁住，會捨不得吃。

▲這個一定要趁熱趕快吃，一咬下去有著很香甜的雞湯，裡面還有火腿、干貝，吃起來真的是有很濃郁的肉甜味，是走濃厚路線，非常獨特。

椒麻辣蒸餃 8顆／140元

這個蒸餃也太美了吧！桃紅色的蒸餃非常喜氣，而這麼鮮艷的顏色，闆娘說是用火龍果跟辣椒下去做的餃子皮。不過這個蒸餃是真的很辣，辣到我有點受不了，愛吃辣的人不要錯過，辣的夠味而且很香。

手工蝦仁蒸餃 8顆／140元

如果不能吃辣的人，可以選這個蝦仁蒸餃，個頭也不小，價格跟椒麻辣蒸餃是一樣的。蒸餃的表現也不錯，如果考量預算的話，可以直接選蒸餃或是一般湯包即可。

紅燒牛三寶 250元

湯頭的部份印象沒有那麼深刻，是好喝的湯頭，比較不那麼辣，牛筋跟牛腱表現也好，但就是被這個麵給整個強壓了過去，這個麵真的好好吃！我第二次來時點了蕃茄乾拌麵，卻是別種麵體，忘了問是不是不同的品項會用不同的麵。不過我一定要再去吃第三次，牛肉麵的麵讓我愛慘了！

麻瓜抄手 90元

麻瓜就是椒麻辣醬＋傻瓜乾麵的醬汁，他們家的椒麻真的有夠辣，是會一直在舌尖停留很久的那種辣，愛吃辣的人會覺得非常過癮。

▲這種手工做的抄手就是內餡很飽滿。

特製肉燥疙瘩 80元

挺豐富的，有油豆腐、福州丸跟青菜，麵疙瘩是現點現做的，所以一定要等。我超喜歡這種手工麵食，不是機器做的，更有口感，勁道就是不一樣！要慢慢咀嚼，麵疙瘩的麵皮會透出麵皮香，只是我覺得肉燥比較油，可惜了點。

油豆腐細粉 100元

原本是沒有點的，但聽到闆娘說，這個是她老爹道地的江蘇好手藝，她學了很久，我們馬上說要點。油豆腐細粉真的還蠻大碗的，重點是湯頭沒有很油，而油豆腐細粉的靈魂除了湯頭之外，就是這個手工豆皮卷了，我們就是衝著這個豆皮卷點的，有這個才道地！

豆皮卷好好吃，裡面的內餡包的很多，咬下去是滿嘴豬肉的鮮甜，比起乾煎的手工豆皮卷，我偏愛加在湯裡面的，吃起來味道比較清爽並且與湯頭融合。

心得

這家聚圓上海點心總匯我真的非常喜歡，他們家的餐點很有水準，尤其是那個牛肉麵，我一定要再去吃第三次！

聚圓上海點心總匯

地址：桃園市桃園區桃三街9號

電話：03－3361399

營業時間：11：00－21：00（周一周二公休）

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