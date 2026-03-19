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台中東海商圈平價壽司「9元起」！佛心鮮蝦手捲33元就能吃到

糖糖's 享食生活

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▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

撰文攝影／糖糖's 享食生活、整理／實習記者陳莉玟

來到東海商圈，有什麼是大家口袋名單中必吃的銅板美食呢？推薦這間隱身在巷弄裡的「鳴門壽司」！從學生時期開始，那份熟悉的味道至今依然沒變。不僅壽司價格便宜，口味也非常多樣化，還有糖糖最愛的現包手捲，價格同樣超親民，真的是小資族與學生的美食天堂！

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位置＆環境
攤位就隱身在熱鬧的東海商圈巷弄中，店面簡約樸實，店家採自助式夾取的方式，想吃什麼口味自己拿，挑選好後再交給老闆結帳。除了現成的壽司外，上方木牌還掛著許多現點現做的手捲、蒸蛋與味噌湯，銅板價的消費模式，難怪每到用餐時段總是吸引不少學生與在地居民前來排隊。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

菜單
除了9元的豆皮壽司及海苔壽司，其他口味的壽司均一價都是11元。雖然壽司的基本內餡大致相同，都包裹著肉鬆、小黃瓜、玉子燒與蟹肉棒，但最吸引人的地方就在於外圈多樣化的口味變化。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

品項介紹

芋頭壽司 11元
這款芋頭壽司絕對是芋泥控必點的亮點！壽司外層包覆了一層厚實的芋泥，吃起來微甜不膩，還能品嚐到細微的芋頭顆粒感，內餡則包含了扎實的肉鬆、清脆的小黃瓜、玉子燒與蟹肉棒等配料，口感層次相當豐富。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

黑糯米壽司 11元
不同於一般的白色醋飯，外圈包裹著色澤深紫、帶點神祕感的黑糯米，黑糯米吃起來比白米更有韌性與Ｑ度，咀嚼時能感受到獨特的米香與顆粒感。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

馬鈴薯壽司 11元
這馬鈴薯壽司的口味還挺特別的，壽司外圈包裹著厚厚一層馬鈴薯泥，質地非常細滑，入口即化，為整顆壽司增添了溫潤的奶香味。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

牛蒡手捲 28元／鮮蝦手捲 33元
這款手捲絕對是店內的靈魂！這裡的手捲可是糖糖的最愛，不只價格親民，用料也非常實在。滿滿的高麗菜絲，撒上柴魚片、加上配料，最特別的是外層除了海苔還多了一層蛋皮，讓口感更有層次感。鮮蝦手捲可以吃到整隻鮮蝦的鮮甜，加上柴魚片與蛋皮的香氣，不到35元就能享受高品質的手捲，CP值真的非常高。

▲▼鳴門壽司。（圖／糖糖`s 享食生活授權提供）

心得
能在這物價上漲的時代，還能吃到9元起的平價壽司真的太幸福了！「鳴門壽司」不僅僅是學生時期的回憶，更是來到東海商圈不可錯過的銅板美食。這裡的壽司口味多樣、配色繽紛吸睛，無論是口感綿密的馬鈴薯壽司，還是香甜微甜的芋頭壽司，每一款都讓人驚艷。再加上我私心最愛的現包手捲，不到35元就能享受用料實在的手捲真的超讚！

鳴門壽司

地址：台中市龍井區新興路1之5號（A2攤）
電話：0955－887795
營業時間：09：30－13：30

＊部落客《糖糖's 享食生活》現有經營：粉絲團部落格

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