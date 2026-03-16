躲進山林享受隱世假期！南投獨棟電梯Villa　包棟最多容納12人

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撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

最近又發現一間相當值得分享的南投埔里包棟民宿，這家「森33－3行旅」低調坐落於埔里的永興路，坐落山林間環境相當寧靜，全棟採電梯進出，對於帶小孩與長輩的旅客來說，更加安全便利，還有親子包棟住宿最喜愛的家庭聚會規劃，專屬KTV、麻將桌。

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停車場位置

▲在民宿入口前道路，規劃有停車空間，一次約可容納四台汽車，山區道路較小，大家在停車時務必要注意汽車位置。

設備介紹

房間設備有吹風機、分離式冷暖氣機、洗浴用品；公用設施有客廳空間、廚房、冰箱、KTV室、電動麻將桌、迎賓點心。

客廳空間

客廳採L型雙面落地窗設計，可以引入充分的自然光線，我覺得最有趣的部分就是客廳使用的家具擺設，真的不太像是其他南投民宿中會見到的樣式。特地詢問管家才明白，其實森33-3行旅當初在設計規劃時，是想打造為自己家人朋友可以輕鬆放鬆休息的度假空間，所以在整體的家具風格與空間規劃上，便自然融入老闆的日常收藏。

▲適合家庭好友齊聚的原木桌板，大家可以聚在一起品味微醺夜晚，也可以一起享受火鍋宵夜美食。

▲推開落地窗，戶外就是獨立活動空間。

廚房空間

有許多人選擇在挑選埔里包棟民宿時，都想要入住有提供廚房空間與設備的南投民宿，森33-3行旅廚房用具相當齊全，有IH爐、鍋具、碗盤等，還有規劃廚房中島讓大家使用，真的比大部分旅客的自家廚房還要專業便利。

迎賓點心與飲料

▲為入住旅客準備豐富的迎賓點心，有各種泡麵與餅乾小點，在冰箱也有預先準備的飲料可以自由取用。

KTV空間

二樓空間規劃為民宿客人最喜愛的KTV歡唱室，想要休息追劇的人，可以待在一樓客廳，想要高歌一曲的人，就到二樓KTV室，完美分流超級方便。

電動麻將桌

▲有電動麻將桌，只要直接搭乘電梯到四樓即可，麻將桌安排在四樓也比較不會影響到其他人休息，非常貼心。

房間介紹

共有四間房間，最多可容納12人包棟入住，是相當標準的南投Villa民宿規劃。

雙人房（一樓）

一樓規劃有一間雙人房型，雖然全館都有電梯可以使用，但習慣住一樓房間的旅客，還是會優先選擇這間房間。房間空間恰到好處，雙人入住空間剛剛好，單面開窗採雙人床規劃，房間提供衣櫃與梳妝桌面，完美滿足外宿旅客的入住需求。

雙人房（二樓）

二樓部分規劃有兩間房間，這間是規劃為雙人房型，相較於一樓的雙人房來說，整體空間稍大，格局也是方方正正的，不會讓人覺得動線尷尬。房間的規劃變化不大，房間中央規劃雙人床鋪，在牆面規劃收納衣櫃與梳妝桌面，整體的風格相當俐落，白天採光也相當不錯，只要調整窗葉，房間就足夠明亮。

▲房間規劃有專屬衛浴，洗浴用品也相當齊全。

三人房（二樓）

這間三人房型，是小朋友們最喜歡的房間，如果是家庭親子旅客入住，就可以將同齡小朋友安排在三人房，地板設計為木紋通鋪，安全性也更加足夠，可以大大地減少跌倒受傷的機率。房間提供矮桌與坐墊可以使用，沒有提供其他的家具擺件，將房間空間完整保留給旅客使用，我覺得相當不錯。

▲三人房衛浴是規劃為乾濕分離，更加安全便利。

五人房（三樓）

三樓是規劃為五人房型，也是全館空間最大的房型，房間採木紋通鋪設計，床墊分為左右兩區規劃，不用擠在一起影響彼此睡眠，像大學同學包棟出遊，就很適合住在五人房，可以徹夜聊天不怕打擾其他朋友休息，空間也相當足夠不會過於擁擠。房間中也有提供專屬衛浴空間，雖然沒有設計為乾濕分離，但入住會使用到的洗浴用品等都相當齊全。

▲房間規劃有衣櫥讓大家收納外套衣服，在房間內部則是設計了大面積鏡面，讓大家整體妝髮吹整頭髮更加便利。

五人房整體風格有點像是日系融合些許復古感，適合有帶小朋友入住的親子旅客，或是年紀較小的小朋友們，就可以安排他們住在同一間。像大學同學包棟出遊，就很適合住在五人房，可以徹夜聊天不怕打擾其他朋友休息，空間也相當足夠不會過於擁擠。

森33-3行旅

地址：南投縣埔里鎮永興路33－3號

電話：0911－382525

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