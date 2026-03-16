ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

躲進山林享受隱世假期！南投獨棟電梯Villa　包棟最多容納12人

JJ.Hsu 男⼦散步中

JJ.Hsu 男⼦散步中 JJ.Hsu 男⼦散步中

我是JJ，喜歡獨自旅行，透過鏡頭將旅行的美好與大家分享，想要拍出令人怦然心動的質感作品。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

撰文攝影／JJ.Hsu、整理／實習記者陳莉玟

最近又發現一間相當值得分享的南投埔里包棟民宿，這家「森33－3行旅」低調坐落於埔里的永興路，坐落山林間環境相當寧靜，全棟採電梯進出，對於帶小孩與長輩的旅客來說，更加安全便利，還有親子包棟住宿最喜愛的家庭聚會規劃，專屬KTV、麻將桌。

►更多吃喝玩樂大小事，快追隨旅遊雲官方Instagram

停車場位置

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲在民宿入口前道路，規劃有停車空間，一次約可容納四台汽車，山區道路較小，大家在停車時務必要注意汽車位置。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

設備介紹
房間設備有吹風機、分離式冷暖氣機、洗浴用品；公用設施有客廳空間、廚房、冰箱、KTV室、電動麻將桌、迎賓點心。

客廳空間
客廳採L型雙面落地窗設計，可以引入充分的自然光線，我覺得最有趣的部分就是客廳使用的家具擺設，真的不太像是其他南投民宿中會見到的樣式。特地詢問管家才明白，其實森33-3行旅當初在設計規劃時，是想打造為自己家人朋友可以輕鬆放鬆休息的度假空間，所以在整體的家具風格與空間規劃上，便自然融入老闆的日常收藏。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲適合家庭好友齊聚的原木桌板，大家可以聚在一起品味微醺夜晚，也可以一起享受火鍋宵夜美食。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲推開落地窗，戶外就是獨立活動空間。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

廚房空間
有許多人選擇在挑選埔里包棟民宿時，都想要入住有提供廚房空間與設備的南投民宿，森33-3行旅廚房用具相當齊全，有IH爐、鍋具、碗盤等，還有規劃廚房中島讓大家使用，真的比大部分旅客的自家廚房還要專業便利。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

迎賓點心與飲料

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲為入住旅客準備豐富的迎賓點心，有各種泡麵與餅乾小點，在冰箱也有預先準備的飲料可以自由取用。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

KTV空間
二樓空間規劃為民宿客人最喜愛的KTV歡唱室，想要休息追劇的人，可以待在一樓客廳，想要高歌一曲的人，就到二樓KTV室，完美分流超級方便。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

電動麻將桌

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲有電動麻將桌，只要直接搭乘電梯到四樓即可，麻將桌安排在四樓也比較不會影響到其他人休息，非常貼心。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

房間介紹
共有四間房間，最多可容納12人包棟入住，是相當標準的南投Villa民宿規劃。

雙人房（一樓）
一樓規劃有一間雙人房型，雖然全館都有電梯可以使用，但習慣住一樓房間的旅客，還是會優先選擇這間房間。房間空間恰到好處，雙人入住空間剛剛好，單面開窗採雙人床規劃，房間提供衣櫃與梳妝桌面，完美滿足外宿旅客的入住需求。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

雙人房（二樓）
二樓部分規劃有兩間房間，這間是規劃為雙人房型，相較於一樓的雙人房來說，整體空間稍大，格局也是方方正正的，不會讓人覺得動線尷尬。房間的規劃變化不大，房間中央規劃雙人床鋪，在牆面規劃收納衣櫃與梳妝桌面，整體的風格相當俐落，白天採光也相當不錯，只要調整窗葉，房間就足夠明亮。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲房間規劃有專屬衛浴，洗浴用品也相當齊全。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

三人房（二樓）
這間三人房型，是小朋友們最喜歡的房間，如果是家庭親子旅客入住，就可以將同齡小朋友安排在三人房，地板設計為木紋通鋪，安全性也更加足夠，可以大大地減少跌倒受傷的機率。房間提供矮桌與坐墊可以使用，沒有提供其他的家具擺件，將房間空間完整保留給旅客使用，我覺得相當不錯。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲三人房衛浴是規劃為乾濕分離，更加安全便利。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

五人房（三樓）
三樓是規劃為五人房型，也是全館空間最大的房型，房間採木紋通鋪設計，床墊分為左右兩區規劃，不用擠在一起影響彼此睡眠，像大學同學包棟出遊，就很適合住在五人房，可以徹夜聊天不怕打擾其他朋友休息，空間也相當足夠不會過於擁擠。房間中也有提供專屬衛浴空間，雖然沒有設計為乾濕分離，但入住會使用到的洗浴用品等都相當齊全。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

▲房間規劃有衣櫥讓大家收納外套衣服，在房間內部則是設計了大面積鏡面，讓大家整體妝髮吹整頭髮更加便利。

▲▼森33-3行旅。（圖／JJ.Hsu授權提供）

五人房整體風格有點像是日系融合些許復古感，適合有帶小朋友入住的親子旅客，或是年紀較小的小朋友們，就可以安排他們住在同一間。像大學同學包棟出遊，就很適合住在五人房，可以徹夜聊天不怕打擾其他朋友休息，空間也相當足夠不會過於擁擠。

森33-3行旅

地址：南投縣埔里鎮永興路33－3號
電話：0911－382525

＊部落客《JJ.Hsu》現有經營：IG部落格FB

【你可能也想看】

包棟最多可容納28人！恆春超寬敞親子友善民宿　還附烤肉區
前米其林二星料理長來台中開懷石料理！免飛日本就能吃到職人手藝
嘉義「洋房Villa」開箱！包棟嗨唱KTV　還有私人烤肉區

關鍵字： 森33-3行旅 南投旅遊 達人旅遊 旅遊情報 台灣特色系列 JJ.Hsu

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【求心理陰影面積】妻女扮「巨型小強」接機！　老公求生欲爆發加速逃跑

推薦閱讀

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

穿越4000年時空！華山古文明沉浸展　重現四大文明興起與交會

台北「永恆畢卡索」沉浸式藝術展！7大展區、限定周邊一次看

台北「永恆畢卡索」沉浸式藝術展！7大展區、限定周邊一次看

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

千坪綠樹庭院太療癒！埔里獨棟森林Villa　市區開車10分鐘到

坐擁超大綠草皮庭院！還規劃有戶外觀星台　嘉義親子友善民宿

坐擁超大綠草皮庭院！還規劃有戶外觀星台　嘉義親子友善民宿

復活1年的「阿英海產粥」再度熄燈

復活1年的「阿英海產粥」再度熄燈

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

民國67年開業至今！北投眷村味牛肉麵

姓名有「ㄌㄨㄥˊ」免費吃龍蝦

赴韓旅遊注意！行李若被扣「黃色大鎖」別慌

福勝亭「截圖優惠」3款雙人餐335元

2026台北「3-5月」展覽快閃懶人包！

北投市場低調蚵嗲攤！50元含鮮肉海菜

釜山包車輕旅　吃玩逛買一次滿足

美到3月底！南投2000坪紫粉山丘超夢幻

五星阿麗莎！北越下龍灣奢華船遊

超值遊峇里　親子共譜海洋奇緣

熱門行程

最新新聞更多

復活1年的「阿英海產粥」再度熄燈

新北「逛150攤MBTI市集」還能賞光雕

媽逛好市多拆「未結帳商品」餵兒遭阻惹議　業者：建議先買熟食

全聯平價便當推新口味「脆筍雞肉飯」　加飲料12元

躲進山林享受隱世假期！南投電梯Villa

台北杜鵑花季「繡球花區」擠滿人潮

Mister Donut聯名「伊藤久右衛門」推9款甜甜圈　限時買6送2

7-11推「狗狗軍團」布丁狗、帕恰狗、大耳狗周邊

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366