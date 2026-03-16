▲ 紫戀薰衣草浪漫盛開！九族文化村賞花＋遊樂一次玩。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

當春天抵達南投，山城裡最先綻放的，是一整片溫柔的紫色。走進九族文化村，大片薰衣草花海隨著微風輕輕搖曳，淡淡花香在空氣裡擴散。紫色花浪沿著園區步道層層鋪展，與歐風建築、山林景色相互交織，彷彿把南法普羅旺斯的浪漫帶進日月潭山城，也讓這裡成為春季最迷人的旅遊風景。

▲▼ 春天的南投被紫色花海染上浪漫色彩，九族文化村薰衣草隨風搖曳，搭配歐風建築與山林景致，彷彿把南法普羅旺斯的浪漫帶進日月潭山城 。（圖／記者鄭遠龍攝）

園區中央噴泉花圃是賞花的第一站。成片薰衣草與繽紛花卉在陽光下盛開，紫色花海與典雅歐式建築構成宛如電影場景的畫面。不少遊客一踏進園區就停下腳步，拿起手機捕捉春天最夢幻的瞬間。

有遊客笑說，看到花海時真的有種「一秒飛到歐洲」的感覺，「這裡真的超漂亮，可以拍很多美照，我甚至拍到手機容量都滿了。」

打卡景點像走進時尚攝影棚

為了讓遊客拍出更有氛圍的照片，園區也打造多個薰衣草主題裝置藝術。像是浪漫感十足的薰衣草電話亭、宛如童話花園的花藝鳥籠裝置，以及充滿藝術氣息的薰衣草美術展區。巨大花朵與藍色屏風構成宛如時尚展覽般的場景，不少遊客在這裡排隊拍照，捕捉屬於自己的春日花海時尚大片。

▲▼ 遊客走進九族文化村薰衣草花海直呼像「一秒飛到歐洲」，園區打造電話亭、花藝鳥籠等打卡裝置，捕捉春日最浪漫的紫色風景 。（圖／記者鄭遠龍攝）

從浪漫花海到刺激遊樂 尖叫聲此起彼落

賞花之餘，九族文化村的遊樂設施同樣充滿人氣。像是經典設施「無敵艦隊」，從高處俯衝進水面的瞬間激起巨大水花，清涼又刺激；而「大漩渦」則讓遊客乘坐小船滑進水流旋轉之中，水花從四面八方濺起，讓現場尖叫聲不斷。

遊客分享，「無敵艦隊就像水上海盜船一樣超刺激，整個人都濕掉了，但真的很好玩。」也有人笑說，大漩渦最有趣的地方是「你永遠不知道水花什麼時候會噴過來」。

另外，還有帶著小朋友來九族文化村的家庭，最不能錯過的就是人氣設施「侏羅紀探險」。遊客搭乘探險小船緩緩前進，沿途可以看到巨大的恐龍模型與叢林場景，彷彿置身史前世界，讓大小朋友又驚又喜。許多家長表示，小朋友看到恐龍時都興奮地大叫，「一邊害怕一邊又想再玩一次」，成為園區中最受孩子喜愛的遊樂設施之一。

▲▼ 浪漫薰衣草花海，遊客也挑戰「無敵艦隊」與「大漩渦」等水上設施，俯衝瞬間水花四濺，現場尖叫聲不斷 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼刺激好玩的「馬雅探險」與深受大小朋友喜愛的「侏羅紀探險」，都是來到九族文化村不可錯過的熱門遊樂設施。（圖／記者鄭遠龍攝）

搭纜車俯瞰日月潭 把山林與湖光收進眼底

來到九族文化村，許多人還會安排搭乘日月潭纜車。纜車緩緩升空，整座日月潭與群山景色逐漸在腳下展開，湖光與山林交織出南投最經典的風景。

玩累了，也別忘了品嚐園區裡的原住民風味料理。像是烤山豬肉與竹筒飯，都是不少遊客來訪必吃的部落美食。

從浪漫花海、刺激遊樂設施，到纜車俯瞰日月潭美景，九族文化村把賞花、旅遊與遊樂融合成一場完整的春日旅行，也讓這座山城樂園在每年春天，再度成為台灣旅人心中最值得造訪的花季目的地。

▲▼ 搭乘日月潭纜車緩緩升空，俯瞰日月潭湖光與群山交織的壯麗景色，將南投山城最經典的風景盡收眼底，是春季旅遊的熱門選擇 。（圖／記者鄭遠龍攝）

▲▼ 滿滿薰衣草與花卉交織成色彩繽紛的花海景觀，九族文化村打造薰衣草電話亭、花藝鳥籠與薰衣草美術展等裝置藝術，成為遊客爭相拍照的熱門打卡景點 。（圖／記者鄭遠龍攝）