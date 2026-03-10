ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台灣人日韓賞櫻新趨勢！夜櫻行程增25%　近4成順遊二三線城市

▲▼宮津市的天橋立櫻花。（圖／Klook提供）

▲京都天橋立櫻花美景。（圖／Klook提供）

記者蔡玟君／綜合報導

日韓櫻花季即將到來，旅遊電商觀察到台灣人的賞櫻旅遊模式正出現變化。KKday指出，近年「錯峰賞櫻」、「夜櫻散策」以及「避開人潮的近郊賞花路線」逐漸成為熱門關鍵字，其中夜櫻相關行程銷售更較往年成長25%以上；Klook則表示，近4成台灣人出國賞櫻時，會同時造訪大都市與周邊二、三線城市。兩業者也同步推出促銷優惠，包括東京來回機票9088元起，一日遊行程88折。

▲▼日本關東近郊賞櫻。（圖／KKday提供）

▲日本關東近郊有許多賞櫻景點。（圖／KKday提供）

台灣人出國賞櫻首選日本、韓國　「順遊周邊二、三線城市」成趨勢

Klook指出，日本與韓國仍是台灣旅客出國賞櫻的主要目的地，其中日本熱度約為韓國的2倍。同時，近4成旅客表示在賞櫻行程中會同時造訪大都市與周邊二、三線城市，以分散人潮並增加旅遊內容，僅約2成旅客計畫只停留在熱門大城市。

此外，近3個月與去年同期相比，流量增長幅度最高的為小眾城市。例如日本的箕面市（大阪近郊）、由布市（九州）與宮津市（京都近郊），以及韓國的忠清南道與慶州等地，都是近期關注度明顯提升的地區。平台指出，透過大城市與地方城市的搭配行程，不僅能讓旅遊內容更加多元，也能享受相對悠閒的賞櫻體驗。

▲▼韓國鎮海櫻花節。（圖／KKday提供）

▲韓國鎮海櫻花節備受旅客青睞。（圖／KKday提供）

KKday則觀察，日本仍穩居海外賞櫻目的地銷售冠軍，以東京、大阪與九州地區行程最為熱賣；其中「錯峰賞櫻」商品今年業績成長25%以上，例如夜櫻點燈行程，由於觀賞時間避開尖峰時段，讓旅客賞花行程更加愜意。

韓國賞櫻行程同樣維持高人氣，其中以釜山近郊賞櫻商品最受歡迎，如鎮海櫻花節一日遊與慶州櫻花一日遊（釜山出發）等。KKday也指出，由於台灣旅客對首爾主要景點已相當熟悉，結合節慶活動或歷史古城特色的賞櫻路線，近年熱度持續升溫。

▲▼由布院賞櫻。（圖／Klook提供）

▲由布院春天櫻花美景。（圖／Klook提供）

台灣人賞櫻最怕「旅費上漲」　27%旅客擔心排隊太久

在賞櫻旅遊規劃方面，Klook調查顯示，27%受訪者最擔心熱門景點人潮擁擠，例如長時間排隊或等待；另有25%旅客表示會選擇提早出門前往熱門景點，以避開人潮高峰。同時，由於適逢旅遊旺季，每3人就有1人（33%）擔心賞櫻期間旅費上漲。

隨著櫻花季進入高峰，兩大平台也同步推出相關優惠。KKday推出3至4月出發的日韓賞櫻機票商品，例如酷航東京5日來回機票9088元起，方便旅客安排東京與關東地區賞櫻行程；韓國方面則推出德威航空首爾5天來回機票6999元起，並提供1人成行與托運行李。

Klook則推出日韓賞櫻行程體驗88折、租車折500元優惠，活動期間每日11點開搶限量優惠碼；同時推出指定人氣早鳥一日遊限時8折方案，涵蓋京都天橋立一日遊、富士山一日遊，以及九州宮崎一日遊與熊本一日遊等路線。

