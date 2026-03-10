香鷄城全新外帶店3/13進駐西門町　每日限量150隻手扒雞

▲香雞城美味的手扒雞。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣手扒雞始祖、承載無數台灣人兒時回憶的「香鷄城（香雞城）」，宣布3月13日正式進駐台北西門町商圈，以全新「純外帶店」店型亮相，主打經典手扒雞與四款懷舊點心。

五、六年級生的回憶

香鷄城是許多五、六年級生的回憶，不過在麥當勞、肯德基等速食連鎖店進入台灣後逐漸消失。2016年由第三代操盤，在新北市八里區回歸，後續為了擴大產能，先收掉八里店，再開設新莊旗艦店及新店店。2021年遇到新冠肺炎疫情，遭遇毀滅性的打擊，連收掉2家店，退回食品代工保留實力。

小型外帶店回歸

這次香鷄城再次回歸，解決了過去大型店面經營成本過高的痛點，推出更具彈性的「小型經營模式」的外帶店。業者表示，首間新型店面選址西門町，正是看中其高度的便利性，無論是在地台北人外帶回家與家人團圓，或是觀光客買回飯店當宵夜，都能輕鬆享受這份美味。

除了靈魂核心「經典手扒雞」外，西門店同步推出四款代表性懷舊點心，分別是地瓜薯條、香鷄城雞塊、鹹酥雞、小肉豆。

試營運初期每日限量150隻手扒雞

香雞城西門店3月13日開始試營運，初期每日限量150隻手扒雞，並且只提供「手扒雞」及「手扒雞套餐」，其餘點心將延後推出。官方表示，後續將根據營運狀況逐周調高產量。

▲肥前屋3/11試營運。（圖／讀者Eli提供）

肥前屋3/11回歸試營運

另外，位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

鰻魚飯漲價50元至100元

不過，肥前屋農曆春節前傳出復活消息，經過趕工裝修後，業者宣布3/11開始試營運，午餐、晚餐分別於11:15、17:15開始發放號碼牌，各發放100張，1人限領取1張號碼牌，不限內用或外帶，1張可點蒲燒鰻重（大）1份或蒲燒鰻重（小）2份，採現場候位，不提供訂位服務。試營運期間為限定菜單，餐點皆為售完為止。

香雞城西門外帶店

地址：台北市萬華區漢口街二段54-33號

營業時間：14:00至22:00

肥前屋

地址：台北市中山區中山北路一段121巷13號

營業時間：午餐11:30-14:30 晚餐17:30-20:30（每週二公休）

