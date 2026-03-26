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深耕內湖超過40年！肉圓老店可自選蒸或炸　周末人潮更誇張

水晶安蹄 不務正業過生活

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我是水晶，從兼職部落客到專職吃喝玩樂，生活中最重要的事就是計劃下一次旅行 ； 最開心的事就是吃美食發掘新餐廳，記錄生活值得紀念的每件事， 美食、旅遊、購物，分享愛吃、愛買、愛旅遊的心得感想！

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

撰文攝影／水晶安蹄不務正業過生活、整理／實習記者陳莉玟

在地深耕超過40年的「湖光市場成功肉圓」算是內湖最有名的肉圓，之前白天經過內湖湖光市場時，都會發現一家小小肉圓店生意很好，每次都很多人，假日更是排得誇張。不過吃過好幾次，但都不記得味道。店裡座位大約只有五個，真的很小，大部分的人都是外帶。

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位置
湖光市場往文德站方向湖光市場門口的位置，經過真的很難錯過。一定要排隊，而且人潮還很多，遠遠就可以看到排隊人龍，這次周六去人更是爆炸多，排隊看不到盡頭！

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

菜單

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲賣的品項就是肉圓、貢丸湯、魚丸湯、味噌湯，肉圓現做現包，是先蒸後炸的，之前買也可以選擇不要下油鍋炸的。

餐點

肉圓
兩種都吃過，個人覺得沒經過油炸的比較合口味，比較軟Q一點。這裡的醬料味道不錯鹹鹹甜甜的，內餡肉也挺大塊的，還有加入筍子，筍子味道很清甜，配著醬汁還蠻好吃的。

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲加上香菜很香，但是肉餡的味道比較鹹，不像一般會帶點中藥或是香料的重口味，只是比較鹹而已。

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

貢丸湯

▲▼湖光市場成功肉圓。（圖／水晶安蹄不務正業過生活授權提供）

▲味道還不錯，有芹菜、香菜的香，貢丸咬起來很Q彈。

心得
老實說湖光市場成功肉圓吃起來真的印象不深刻，難怪之前買過吃過味道都忘了，不過看這裡來買的好像都是老顧客，生意很好！

湖光市場成功肉圓

地址：台北市內湖區成功路四段16號旁
電話：0989－604661
營業時間：周三至周日09：00－12：30、13：00－17：00／周一09：00－12：30／周二11：00－14：00

水晶安蹄 不務正業過生活
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