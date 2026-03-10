ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
竹子湖海芋季3/14登場！花開6成「月底最美」　農園化作音符舞台

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

陽明山花季進入尾聲，輪到竹子湖海芋季3月14日起接棒登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。同時，「IG打卡點地景花藝設計展」共有11家農園參與，由名陽匍休閒農莊王財欽的《海芋風鈴下的蛙聲》奪下金質獎、銀質獎則由曹家花田香與發現生活園藝獲得。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲▼竹子湖海芋花況約6-7成，預估月底迎滿開。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

竹子湖每年最熱門時刻非海芋季、繡球花季莫屬，2026年海芋季於3月14日至4月26日開跑，潔白的海芋從翠綠葉片中綻放，搭配山嵐霧氣，縈繞仙氣十足的氛圍。台北市農會指出，目前花況約6-7成，預估月底迎滿開。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲金質獎由名陽匍休閒農莊獲得，擅長木工手作的農友王財欽，創作出《海芋風鈴下的蛙聲》。

同步登場的「IG打卡點地景花藝設計展」由11家農園分別打造自家創意花藝裝置。其中，金質獎由名陽匍休閒農莊獲得，擅長木工手作的農友王財欽，創作出《海芋風鈴下的蛙聲》，他以樹蛙與海芋為主題，運用廢棄素材製成風鈴，讓自然風聲化為樂音，同時結合在地竹材打造樹蛙造型笛子，象徵山林生命律動。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲銀質獎則由曹家花田香曹瑞芸獲獎，她從好友致贈的烏克麗麗獲得靈感，創作出《舞動烏克麗麗》。

而銀質獎則由曹家花田香與發現生活園藝獲得，農友曹瑞芸從好友致贈的烏克麗麗獲得靈感，創作《舞動烏克麗麗》，她以不同色彩的烏克麗麗為視覺主軸，搭配白、紫、粉紅與藍色等色塊配置，讓整座園區宛如一場繽紛音樂會，樂器更象徵音符在花田間跳動。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲發現生活園藝曹昌正以在地竹材製作樂器裝置，創作《發現花田樂境》。

另一位銀質獎得主為發現生活園藝，農友曹昌正以在地竹材製作樂器裝置，創作《發現花田樂境》，讓旅客不只賞花，而是走入花田、敲響竹管，讓節奏在山谷間迴盪；坐在原木座椅上，讓自己成為花海風景的一部分。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲▼佳作-迎春圃花園《音樂舞臺》；佳作-花谷海芋園。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

台北市農會推出「生態人文導覽解說」也不可少，今年將於3月14日至4月26日及5月23日至6月21日的每個假日舉行，每日10:30及14:00各一場。導覽由專業解說員帶領，自竹子湖入口停車場出發，沿途走訪蓬萊米故事館、湖田實驗國小、高家祠堂與水車寮步道等景點，帶遊客認識竹子湖的農業歷史與山林生態。

▲2026竹子湖海芋季3月14日登場，今年以「花田樂章」為主題，將整片花田化作由自然指揮的戶外舞台。（圖／台北市農會提供）

▲佳作-大賞園《石球浮出音塊》。

此外，農會也推出「竹子湖生態農園深度體驗活動」，10人成行、每人700元，內容包含海芋採摘與「自然色彩沐浴鹽DIY」。活動以自然聲景為靈感，引導參與者將風聲、鳥鳴與花田氣息轉化為色彩與氣味，製作專屬紀念品，讓春日花田的療癒感延續至日常生活。

▲2025竹子湖海芋季3/14開跑，3/7花況。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼竹子湖海芋每年均在3月中開跑；名陽匍休閒農莊品嚐咖啡、手作甜點。（資料照／記者彭懷玉攝）

▲2025竹子湖海芋季3/14開跑，3/7花況。（圖／記者彭懷玉攝）

花季期間亦規劃多項互動活動，包括「海芋繡球印卡讚」，民眾只需掃描QR Code即可免費列印照片留念；「海芋傳情，郵你心意」臨時郵局則提供限定明信片與紀念郵戳，讓祝福隨著花香寄出，增添旅程趣味。

