超過30道菜無限供應　桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽

（圖／記者黃士原攝）

▲桃園大溪威斯汀中餐廳新推港點吃到飽。（圖／取自桃園大溪笠復威斯汀度假酒店臉書）

記者黃士原／台北報導

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店即日起至6月30日的每周三至周五，儷軒中餐廳推出午間港點吃到飽專案，每人1180元。

桃園大溪笠復威斯汀度假酒店儷軒中餐廳即日起推出午間港點吃到飽專案，除了燒賣、叉燒粉腸、鹹水餃、流沙包等港點外，還有港式燒鴨、蜜汁叉燒、玫瑰油雞、乾炒牛河、皮蛋瘦肉粥、金沙豆腐、翡翠海鮮羹等菜色，超過30道菜色全都可以無限續點。菜單點我。

儷軒中餐廳港點吃到飽專案時間為每周三至周五11:30至14:00，6月30日截止，餐費成人1180元+10%、小孩599元+10%。

▲小義大利肉醬焗薯球。（圖／樂子餐廳提供）

另外，美式餐廳「樂子the Diner」與美國馬鈴薯協會聯手，4月17日前推出「薯不盡的樂子 Life’s Better with U.S. Potatoes」主題活動，翻轉馬鈴薯只能作為配菜的既定印象，將其重新定位為餐桌上的主角食材，並開發多款以美國馬鈴薯為核心的創意料理。

▲曼哈頓燻鮭魚薯餅。（圖／樂子餐廳提供）

「小義大利肉醬焗薯球330元」將番茄牛肉醬鋪上起司與炒蛋，搭配金黃酥脆的薯球，熱烤至完美融化。「曼哈頓燻鮭魚薯餅390元」以美國馬鈴薯絲、洋蔥、起司一同煎至金黃酥脆，製成經典的薯餅，上層放上油脂豐富的燻鮭魚片，點綴清新時蘿的酸奶醬。

▲3、4月壽星「薯條免費吃」。（圖／樂子餐廳提供）

針對3、4月壽星，樂子推出專屬優惠，只要當日消費滿1200元並加入會員，出示證件即可享有「生日薯條免費送」，而且還能無限續盤（用餐限時2小時）。

關鍵字： 美食雲 吃到飽 港點吃到飽 桃園大溪威斯汀

【贏韓國的代價XD】中華隊炸裂！爺爺的耳膜也炸裂了

