台南321巷藝術聚落變文旅「下半年開幕」　住進百年日式官舍

▲台南321巷藝術聚落未來將成為複合式旅宿園區。（示意圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

台南日式建築群「321巷藝術聚落」園區歷經3年古蹟修復與景觀營造工程後，相關硬體修復作業階段性完成。台南市政府文化局表示，園區未來將由知名文旅品牌「承億文旅」統籌營運，打造成文化策展型旅宿，即日起閉園整備，預計今年下半年對外營運。

▲▼台南321巷藝術聚落為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，2024年曾短暫開放做為文博會場地。（圖／記者蔡玟君攝）

台南市文化局表示，321巷藝術聚落原為日治時期日軍步兵第二聯隊官舍群，具深厚歷史價值與文化意義。因應園區硬體修復完成與發展階段轉換，市府去年啟動公開招商程序，最終由承億文旅取得9年營運權，未來將結合文化資產保存、藝文展演策劃及深度旅宿體驗，打造兼具歷史場域特色與文化觀光效益的複合型藝術園區。

承億文旅進駐321巷藝術聚落後，除延續園區既有扶植多元藝文的場域精神，也將導入住宿結合文化體驗的經營形式，讓民眾不僅能親近古蹟，更能實際入住市定古蹟場域，在歷史空間中展開深度文化體驗。

▲「台南Signia by Hilton酒店」由原本台南大億麗緻酒店改建。（圖／福泰飯店集團提供）

此外，今年台南也有多間即將開幕的新飯店備受期待，包括福泰飯店集團與希爾頓集團攜手在台南打造亞洲首間「Signia by Hilton酒店」，主打「親近卻不失奢華」同時充滿能量與文化張力，融合現代設計美學與社交能量，也針對商務會議、獎勵旅遊與高端休閒市場（MICE）打造，提供結合社交、商務與生活方式的全方位住宿體驗，為台南提供國際奢華旅宿新選擇。

▲台南Signia by Hilton酒店模擬圖。（圖／福泰飯店集團提供）

台南Signia by Hilton過去為台南大億麗緻酒店，由福泰飯店集團接手後重新改造與擴建，未來由希爾頓集團管理。館內規劃344間客房、560坪會議與宴會空間，並設有全日餐廳、水療中心、室內游泳池、健身中心與 Club Signia 專屬會所等設施。

設計則融入台南在地文化意象，例如鐵花窗、老屋花磚等元素，延續福泰飯店集團的設計精神，結合國際精品飯店的現代感，未來在餐飲、活動方面也計畫融入在地元素。

▲台南逸點亦旅度假村。（圖／翻攝自富立建設官網）

而由在地建商富立建設投資的「逸點亦旅」，坐落於安南區四草大道旁。該度假村以「台江內海」為靈感、結合濕地生態、漁村文化與藝術展演，不僅能讓旅客入住Villa、在無邊際泳池欣賞夕陽，預計將有一座水下美術館，成為台南藝文重要基地。

▲▼台南逸點亦旅度假村內被原生濱海植物森林包覆，宛如一座漂浮森林中的度假島嶼。（圖／翻攝自富立建設官網）

「逸點亦旅」佔地6.3公頃，位於台江國家公園與四草綠色隧道之間，是水道交通與人文歷史的匯流處。園區以低密度開發、保留原生濱海植物為特色，整體被超過八成綠意與水道包覆，讓旅客可穿梭於水景與森林之間，彷彿一座漂浮在自然中的度假島嶼。

整座度假村的整體設計風格融入台江內海的漁村語彙，以魚簍、蚵寮、漁網等元素轉化為建築語言，結合竹編吊燈、磨石子與木質調室內設計，呈現出古樸中帶現代感的台南美學。