肥前屋3/11開始試營運　菜單曝光「大份鰻魚飯貴100元」

▲肥前屋復活。（圖／讀者Eli提供）

▲肥前屋3/11試營運。（圖／讀者Eli提供）

記者黃士原／台北報導

熄燈7個月後的鰻魚飯名店「肥前屋」，農曆春節前傳出復活消息，經過趕工裝修後，業者宣布3/11開始試營運，菜單也同步曝光。

位於台北市條通商圈的肥前屋，在當地經營已超過40年，過去曾被列為「台北四大鰻魚飯」，店內的美食廣受顧客青睞，更是老台北人的回憶。去年6月底肥前屋無預警歇業，讓許多網友感到不捨，根據當時媒體報導，原因是老闆年紀大了、覺得該退休。

▲肥前屋3/11開始試營運，新菜單曝光。（圖／取自肥前屋IG）

▲肥前屋3/11開始試營運，新菜單曝光。（圖／取自肥前屋IG）

不過，肥前屋農曆春節前傳出復活消息，經過趕工裝修後，業者宣布3/11開始試營運，午餐、晚餐分別於11:15、17:15開始發放號碼牌，各發放100張，1人限領取1張號碼牌，不限內用或外帶，1張可點蒲燒鰻重（大）1份或蒲燒鰻重（小）2份，採現場候位，不提供訂位服務。試營運期間為限定菜單，餐點皆為售完為止。

業者也同步公布菜單，蒲燒鰻重（大）每份580元，蒲燒鰻重（小）每份300元，比較歇業前價格，鰻重（大）調漲100元，鰻重（小）調漲50元。另外也供應牛丼、豬排定食、天婦羅定食、生魚片、烤鰻肝、鰻骨仙貝。

▲兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」兒童收費全降價。（圖／取自兄弟飯店臉書）

另外，近年原物料、人事成本持續上揚，多家餐飲業陸續漲價，不過兄弟飯店Buffet餐廳「薔薇廳」卻降價，幼童一律180元，最大降幅達5成，兒童全面降價為成人的半價，降幅85元至130元。

薔薇廳是兄弟飯店Buffet餐廳，自助餐檯供應冷盤、沙拉、海鮮、西式料理、中華熱炒、和風美食、精緻甜點、時令水果與冷熱飲品。3月2日起兒童、幼童餐費全面降價，幼童從原價310元至360元，一律調降到180元，最大降幅達5成。

平日午餐兒童餐價從430元調降到345元，假日午餐兒童餐價從500元調整到375元，晚餐兒童餐價從520元調整到390元，降幅85元至130元。

【贏球比登機重要】飛機剛好延誤　大家守著直播嗨爆了！

